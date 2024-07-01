У Миколаєві біля нерегульованого пішохідного переходу на перетині вулиці Фалєєвської та проспекті Центральному закриють вʼїзд до пакувальної кишені.
Про це пишуть «НикВести».
Як зазначали у комунальному спеціалізованому монтажно-експлуатаційному підприємстві, комунальники 1 липня приступили до виконання робіт згідно вимоги управління патрульної поліції в Миколаївській області.
Коммунальники встановлюють дорожні блокувальники, відомі як боларди, щоб забезпечити безпеку пішоходів на нерегульованому переході біля ПрАТ «Інпроектсервіс».
У Facebook під дописом КСМЕП миколаївці цікавилися щодо будування нового кишені.
– А нова кишеня буде? – пише Костянтин.
Нагадаємо, що управління транспорту Миколаївської міської ради оголосило набір на вакансію інспектора з паркування.
У Миколаєві біля нерегульованого пішохідного переходу на перетині вулиці Фалєєвської та проспекті Центральному закриють вʼїзд до пакувальної кишені.
Про це пишуть «НикВести».
Як зазначали у комунальному спеціалізованому монтажно-експлуатаційному підприємстві, комунальники 1 липня приступили до виконання робіт згідно вимоги управління патрульної поліції в Миколаївській області.
Коммунальники встановлюють дорожні блокувальники, відомі як боларди, щоб забезпечити безпеку пішоходів на нерегульованому переході біля ПрАТ «Інпроектсервіс».
У Facebook під дописом КСМЕП миколаївці цікавилися щодо будування нового кишені.
– А нова кишеня буде? – пише Костянтин.
Нагадаємо, що управління транспорту Миколаївської міської ради оголосило набір на вакансію інспектора з паркування.