Комунальники встановлюють боларди Фото: «НикВести»

У Миколаєві біля нерегульованого пішохідного переходу на перетині вулиці Фалєєвської та проспекті Центральному закриють вʼїзд до пакувальної кишені.

Про це пишуть «НикВести».

Як зазначали у комунальному спеціалізованому монтажно-експлуатаційному підприємстві, комунальники 1 липня приступили до виконання робіт згідно вимоги управління патрульної поліції в Миколаївській області.

Коммунальники встановлюють дорожні блокувальники, відомі як боларди, щоб забезпечити безпеку пішоходів на нерегульованому переході біля ПрАТ «Інпроектсервіс».

У Facebook під дописом КСМЕП миколаївці цікавилися щодо будування нового кишені.

– А нова кишеня буде? – пише Костянтин.

Комунальники встановлюють боларди. Фото: «НикВести» Комунальники встановлюють боларди. Фото: «НикВести»

Нагадаємо, що управління транспорту Миколаївської міської ради оголосило набір на вакансію інспектора з паркування.