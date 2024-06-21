У Миколаєві шукають інспекторів з паркування. Фото для ілюстрації

Управління транспорту Миколаївської міської ради оголосило набір на вакансію інспектора з паркування.

Про це йдеться в повідомленні міськради в Telegram.

Управління шукає спеціаліста, який фіксуватиме порушення правил дорожнього руху в частині стоянки, зупинки транспортних засобів та контролюватиме виконання правил паркування на вулицях Миколаєва. За це працівник отримуватиме заробітну плату від 11 до 15 тисяч гривень.

Значимо, що у листопаді 2023 року міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич заявив, що у місті планують облаштувати близько 25 платних парковок.

Однак начальник управління транспорту міськради Олег Кукса в коментарі «НикВести» наголосив, що нова вакансія не повʼязана з облаштуванням нових парковок і до реалізації цього проекту місту ще далеко.

— До платних парковок ще дуже далеко. Ці інспектора будуть ходити і фіксувати порушення правил дорожнього руху. А саме це зупинки і стоянки з порушенням згідно правил дорожнього руху. На це будуть направлені ці інспектора, — сказав Олег Кукса.

Нагадаємо, щоу Вознесенську вже почали працювати інспектори відділу інспекції з питань контролю за паркування при виконавчому комітеті міської ради. Вони слідкують за дотриманням правил паркування в місті. 164 місця для паркування у Вознесенську визначили ще у 2021 році. Тоді ж почали працювати перші три платні місця для паркування.

Що з паркування у Миколаєві?

Ще до повномасштабного вторгнення, навесні 2021 року, мер Миколаєва Олександр Сєнкевич доручив опрацювати питання облаштування платних парковок у місті.

У грудні 2023 року депутатам запропонували затвердити правила платного паркування транспорту на території Миколаєва .Розміщення платних майданчиків для паркування узгоджуватиметься з Національною поліцією. Такі майданчики будуть виокремлювати розміткою синього або блакитного кольору, а на їх території встановлюватимуть дорожні знаки, платіжні пристрої, а також в'їзні та виїзні термінали. На території знаходитиметься охорона, табло з інформацією про кількість вільних місць та здійснюватиметься цілодобова відеофіксація. Водночас послуга «мобільне паркування» має бути доступна для водіїв цілодобово.

Водночас миколаївським водіям заборонили паркувати транспортні засоби поза спеціально облаштованих «кишень» на вулиці Нікольській. Причиною такого рішення стало хаотичне паркування, зокрема, на проїзній частині дороги, на даній вулиці, розповів заступник начальника управління транспорту мерії Олег Кукса.