Фото: Місце зберігання відходів руйнації на міському полігоні Миколаєва, «НикВести»

У 2024 році Миколаїв очікує отримати техніку для переробки будівельного сміття, що утворилося внаслідок російських обстрілів будівель.

Про це у коментарі «НикВести» повідомили заступники директора департаменту житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради Артем Сапожник та Ігор Набатов.

Машину для ресайклінгу відходів руйнації та навантажувач місто отримає за Програмою розвитку Організації Об’єднаних Націй (UNDP), а решту техніки — від японської компанії JICA.

— З початку цього року ми почали співпрацю з цього напрямку з ПРООН (UNDP). Ми зараз очікуємо дробарку. Нас орієнтують, що на виготовлення і оформлення усіх необхідних документів потрібно ще приблизно до місяця часу, щоб ця техніка вже до нас приїхала, — сказав Артем Сапожник.

Водночас з листопада 2023 року від JICA надходить техніка та обладнання для роботи комунальних підприємств міста, каже Ігор Набатов. Серед неї очікують спеціалізовану техніку для переробки відходів руйнації.

— Ще ми співпрацюємо з JICA. Від них нам має надійти дуже велика кількість техніки — біля 51 одиниці, а частина вже надійшла. У тому числі, буде техніка, яка потрібна для реалізації постанови №1073 (нею Кабмін затвердив порядок поводження з відходами руйнації, — прим.). Там буде пресс, сортувальна станція саме для будівельних відходів. Якщо читати цю постанову, то можна побачити, що має відбуватися сортування по видам будівельних відходів, щоб потім брати для відновлення ту чи іншу сировину. Протягом 2024 року планується надходження усієї цієї техніки від JICA. Ця техніка дуже дорога і закуповувати її було б дуже складно в умовах сьогодення, — сказав Ігор Набатов.

Відходи руйнації на Миколаївщині

На кінець 2023 року Миколаївщина — серед шести областей, що найбільше засмічені відходами руйнації: вони займають територію в понад півмільйона метрів квадратних регіону. Зараз частина цих відходів зберігається на сміттєвих полігонах, ще частина — досі на місцях руйнації. Це завдає шкоди довкіллю області: відходи руйнації забруднюють воду, грунти, повітря. А тому постає питання їх професійної утилізації та повторної переробки для відбудови області, розповідається у статті «НикВести» «Підняти з руїн: Як на Миколаївщині збираються позбуватися відходів руйнації?».

Станом на кінець листопада 2023 року будівельним сміттям, утвореним внаслідок обстрілів, було засмічено 57 гектарів території Миколаївської області. Водночас в Департаменті житлово-комунального господарства Миколаєва повідомляли, що до кінця 2023 року місто має отримати спеціальну установку для подрібнення відходів руйнації.

Протягом 2023 року у Миколаївській області визначили п’ять місць тимчасового зберігання відходів від руйнувань.

Водочас на території Миколаївської області збираються збудувати завод з переробки будівельних відходів, які утворилися внаслідок ворожих обстрілів. Передбачається, що завод працюватиме для переробки будівельних відходів двох областей: Миколаївської та Херсонської, сказав голова Шевченківської громади Олег Пилипенко. У Шевченківській громаді хочуть також зайнятися утилізацією небезпечних відходів руйнації, що містять азбест.

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