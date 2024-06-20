Дитяча спортивна юнацька школа №1 у Миколаєві. Фото з відкритих джерел

У Миколаєві реорганізують дві спортивні школи внаслідок зменшення кількості вихованців.

Відповідні проекти рішень опубліковані на сайті Миколаївської міськради, пишуть «НикВести».

Мова йде про спортивні школи №1 та №7. Управління спорту Миколаївської міськради планує провести оптимізацію закладів шляхом об’єднання. Таким чином Дитячу юнацьку спортивну школу №7 приєднають до школи з єдиноборств, а школу №1 — до спортивної школи «Перемога».

В коментарі «НикВести» в управлінні спорту наголосили, що скорочень серед тренерського складу шкіл не буде.

— Причина у тому, що у нас на дві школи виходить та кількість вихованців, котра виходила до часів війни на одну. Ми не чіпаємо ні тренерів, ні спортсменів, вони продовжують працювати і тренувати. Це стосується тільки директора школи, заступника, загалом керівного складу, — сказала начальниця управління Ірина Бондаренко.

Нагадаємо, що у вересні 2022 року на комісії з питань економічної та інвестиційної політики вже була озвучена пропозиція про реорганізацію спортивних шкіл через зменшення кількості вихованців. Це питання мали вирішити на сесії Миколаївської міськради.

Пізніше, під час сесії, депутати міської ради виключили з порядку денного дане питання. З ініціативою зняти питання з розгляду виступив Віталій Кім. Він аргументував це тим, що на міськраду надійшов лист від Міністерства молоді та спорту про заборону злиття спортивних шкіл. Питання відправили на доопрацювання.

Начальниця міського управління спорту Ірина Бондаренко розповіла, що на цей раз Міністерство дало дозвіл на реорганізацію закладів.

— Нам Міністерство молоді та спорту погодило оптимізацію, ми потім вийшли з цим питанням на сесію. Зараз готові передавальні акти і завершується третій етап передачі, — сказала вона.

Нагадаємо, у Миколаєві внаслідок ранкового удару 28 квітня 2024 року постраждала будівля дитячої спортивної школи.

Також зазначимо, що три спортивні школи Миколаєва увійшли в список кращих в Україні за 2023 рік.