Журналістка з Миколаєва Леся Бакалець розпочала роботу над документальним фільмом про село Афанасіївка на Миколаївщині, яке постраждало через підрив російськими військами Каховської гідроелектростанції влітку 2023 року.

Фільм розкаже про життя села через рік після катастрофи та затоплення, що змінили його долю. Село Афанасіївка, в якому проживають 368 осіб, значно постраждало від затоплення після прориву Каховської дамби. Кожен п’ятий будинок опинився під водою, і навіть через рік село не оговталось. Затоплені будинки, переважно побудовані з глини та ракушняка, досі залишаються вогкими.

Знімальна група працює в Афанасіївці над документальним фільмом, фото: Леся Бакалець Знімальна група працює в Афанасіївці над документальним фільмом, фото: Леся Бакалець Знімальна група працює в Афанасіївці над документальним фільмом, фото: Леся Бакалець

Робота над документальним фільмом про Афанасіївку, фото: Леся Бакалець

Крім боротьби з наслідками затоплення, жителі Афанасіївки стикаються з ще однією серйозною проблемою — нестачею питної води. Місцева річка Інгулець та всі криниці забруднені через сміття, що принесла з собою хвиля з Каховського водосховища. Вже рік село забезпечують питною водою волонтери, але її вистачає лише для приготування їжі, а для інших потреб місцеві змушені використовувати забруднену воду.

В Афанасіївці велика проблема з питною водою, фото: Леся Бакалець

Леся Бакалець прагне привернути увагу до однієї з найбільших техногенних катастроф у Європі 21 століття.

«Афанасіївка — маленький, але яскравий приклад того, якої біди наробив підрив Каховської ГЕС. Я хочу показати, що наслідки катастрофи потребують уваги міжнародної спільноти й детального вивчення, а люди в центрі Європи у 21 столітті мають жити з базовими вигодами, до яких належить питна вода», — розказала журналістка.

Леся Бакалець прагне привернути увагу до однієї з найбільших техногенних катастроф у Європі 21 століття. , фото надані журналісткою У Афанасіївці проживає менше 400 людей, фото надані журналісткою Леся Бакалець розуміє проблему, з якою стикнулися жителі регіону через відсутність якісної води, фото надані журналісткою

Проєкт реалізується у рамках програми «Лабораторія документального кіно» за підтримки Центру розвитку незалежних медіа Media Development Foundation. Фільм буде опубліковано в онлайн-медіа «НикВести».

Над фільмом працює знімальна команда під керівництвом авторки Лесі Бакалець. Оператор — Віктор Петренко, звукорежисер — Станіслав Третяков.

Леся Бакалець родом із Миколаєва. З 2004 по 2010 роки навчалася в Інституті журналістики Київського університету імені Тараса Шевченка, а згодом працювала на таких медіаплатформах, як «Радіо Свобода», «5 канал», «1+1» у Києві. З 2017 по 2023 рік працювала на «Голосі Америки» у Вашингтоні. У 2023 році переїхала у Варшаву. Як уродженка Миколаєва вона добре розуміє проблеми місцевих жителів, адже її рідні вже третій рік живуть в умовах, схожих до тих, що панують в Афанасіївці.

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