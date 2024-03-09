Українські біженці в Ірландії. Фото: gettyimages.com

Ірландія різко скорочує виплати для українських біженців, які проживатимуть у державному житлі. Меншу допомогу новоприбулі українці отримуватимуть вже з наступного тижня.

Про це сказала міністр соціального захисту Хізер Хамфріс, повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві ЗМІ.

Ірландія надавала українським біженцям житло за рахунок держбюджету та виплачувала шукачам роботи 220 євро на тиждень.

Наступного тижня для новоприбулих біженців почнуть діяти скорочені ставки допомоги — 38,80 євро на тиждень, якщо вони проживатимуть у державному житлі.

Такі зміни уряд запровадив через велику кількість новоприбулих та житлову кризу. Таким чином Ірландію намагаються зробити менш привабливим напрямком для українців.

Зазначається, що відколи влада оголосила про скорочення виплат, потік людей різко знизився. Якщо торік прибували понад 700 біженців на тиждень, то у лютому 2024-го — 160 людей на тиждень.

— Ми не можемо вічно мати ситуацію, коли люди, які приїхали до Ірландії з України, отримують житло від держави, а також повне соціальне забезпечення, — заявив прем’єр-міністр Лео Варадкар.

За його словами, українцям, які самостійно знаходять житло, не варто хвилюватися за скорочення виплат.

Нагадаємо, з 1 березня в Україні набули чинності нові правила виплат для внутрішньо переміщених осіб (ВПО).