Перейменоване Южне. Фото: igotoworld.com

Комітет Верховної Ради підтримав перейменування одеського Южного на Порт-Аненталь. Місто отримає історичну назву німецької колонії, яка існувала в регіоні

Про це повідомили у Південному міжрегіональному відділенні Інституту національної пам'яті.

Южне розташоване за 30 кілометрів на схід від Одеси. Воно є одним з наймолодших міст Одещини – його заснували у 1974 році.

У процесі перейменування місцеві депутати обирали назву для Южного серед 11 назв, але потім відмовилися самостійно змінити назву.

Рішення про перейменування ухвалив комітет Верховної Ради 20 березня та змінив Южне на Порт-Аненталь.

«Аненталь — це німецька колоніальна назва нинішнього селища Нові Біляри. Серед запропонованих варіантів був гідронім Аджалик, Оріяна тощо. Місцеві еліти наполягали на українізації нинішньої назви, не дивлячись на те, що місто розташоване в найпівнічнішій частині Чорного моря, географічно північніше багатьох міст Одещини, Херсонщини та Криму», — зазначили у Південному міжрегіональному відділенні Інституту національної пам'яті.

Загалом було перейменовано 5 міст і 104 селищ. Зміни стосуються населених пунктів у 16 областях України. Наприклад, Червоноград отримає назву Шептицький, Синельникове — Ріднопілля, Гвардійське — Козацьке, Южне — Порт-Аненталь, Павлоград — Матвіїв, Бровари — Броварі, Надеждівка —Шампань тощо. З повним списком можна ознайомитися за посиланням.

Нагадаємо, що 21 лютого комітет Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування підтримав перейменування міста Южноукраїнськ в Миколаївській області на місто Гард.

В той же час Первомайськ не отримав нову назву. На засіданні Комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування не змогли дійти спільного рішення.