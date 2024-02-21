Комітет Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування підтримав перейменування міста Южноукраїнськ в Миколаївській області на місто Гард.

Рішення було прийнято під час засідання комітету у середу, 21 лютого, повідомив нардеп Олексій Гончаренко.

«Комітет Ради підтримав перейменування міста Южноукраїнськ (Миколаївська обл) на місто Гард», — йдеться у дописі.

Як відомо, також сьогодні комітет з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування мав розглянути питання перейменування Первомайська.

Перейменування Южноукраїнська

Як відомо, Національна комісія зі стандартів державної мови своїм рішенням 22 червня схвалила перелік сіл, селищ та міст, які мають бути перейменовані у термін до 27 грудня поточного року. Серед них і Южноукраїнськ.

Наразі місто досі не визначилось з пропозиціями для перейменування. Місцеві депутати хочуть запропонувати Верховній Раді одразу дві назви: Південноукраїнськ та Гард. На засіданні минулої сесії у грудні 2023 року їм не вистачило голосів.

25 вересня у Южноукраїнську провели голосування серед містян щодо нової назви міста.

Також в громаді в рамках деколонізації влада хоче перейменувати 129 обʼєктів, в назвах яких є символіка комуністичного тоталітарного режиму.

Деколонізація на Миколаївщині

Через невідповідність стандартам державної мови перейменуванню підлягає також місто Первомайськ та 57 сіл.

У Первомайську вже провели громадські обговорення щодо перейменування міста. Містянам запропоновано обрати назву з п’яти запропонованих варіантів: Ольвіополь, Богопіль та Голта, Ольвія або Першотравенськ.

Лише 30 грудня депутати вирішили запропонувати Верховній Раді одразу два варіанти назви для міста: Ольвіополь, або залишити ту ж назву Первомайськ. У опитування місцевих лідером був Ольвіополь.

В середині грудня 2023 року в Снігурівській громаді після громадських обговорень було сформовано остаточний перелік варіантів нових назв вулиць, які підлягають перейменуванню. Розпочався другий етап електронного голосування.

В рамках закону про деколонізацію у Снігурівській громаді перейменують 42 вулиці.

5 січня на сайті на офіційному сайті Баштанської міської територіальної громади розмістили опитування, в якому пропонують місцевим надати свою пропозицію щодо перейменування. Проте містяни негативно сприйняли можливе перейменування.

Доктор історичних наук та перший проректор Чорноморського національного університету імені Петра Могили Юрій Котляр розкритикував рекомендації Інституту національної памʼяті щодо перейменування міста Баштанка.

Пізніше мер Баштанки Олександр Береговий заявив, що в Українському інституті національної памʼяті не побачили у назві символіку російської імперської політики.