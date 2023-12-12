В Снігурівській громаді після громадських обговорень було сформовано остаточний перелік варіантів нових назв вулиць, які підлягають перейменуванню. Розпочався другий етап електронного голосування.

Відповідний перелік опубліковано на сайті Снігурівської міської територіальної громади.

Голосування в рамках ІІ етапу триватиме з 11 по 25 грудня 2023 року.

Проголосувати можна лише за один варіант назви для кожного з топонімів, після чого голос вважається остаточним, і змінити його пізніше не можна. Нову назву тієї чи іншої вулиці буде присвоєно враховуючи найбільшу кількість голосів.

Зокрема, серед пропозицій розглядаються прізвища двох полеглих на початку повномасштабного вторгнення воїнів, жителів Снігурівки — Олександра Нікулишева та Юрія Войтовича.

Форма для голосування розміщена на сайті Снігурівської міської ради у розділі: «Перейменування назв топонімів» разом із переліком вулиць, які підлягають перейменуванню за посиланням.

Пропозиції також приймаються на електронну адресу rada-sng@ukr.net.

Зокрема в міській адміністрації нагадали жителям, що зміна назви вулиці не зобов’язує змінювати реєстрацію адреси проживання, переоформлювати документи на право власності, переоформлювати призначені субсидії та не загрожує для громадян жодними фінансовими витратами.

Нагадаємо, що в рамках закону про деколонізацію у Снігурівській громаді перейменують 42 вулиці.