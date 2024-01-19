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Місто Баштанка, що на Миколаївщині, не будуть перейменовувати. В Українському інституті національної памʼяті не побачили у назві символіку російської імперської політики.

Про це повідомив мер Баштанки Олександр Береговий.

Зазначимо, що раніше в рекомендаціях Інституту національної памʼяті перейменування Баштанки аргументують тим, місто було названо на честь «Баштанської республіки», проголошеної 1919 році в Баштанській балці місцевими більшовиками. До перейменування 1928 року вона була тодішнім селом Полтавка.

Після цього міська рада підготувала історичну довідку про Баштанку для експертного аналізу. 17 січня 2024 року фахівці розглянули документи та дійшли висновку, що назва «Баштанка» не відноситься до символіки російської імперської політики.

«Це наша маленька перемога у питанні відстоювання інтересів нашої громади та її повну історичну приналежність до України. Щиро дякую краєзнавцям, історикам та освітянам, які провели фахову наукову роботу для підтвердження автентичності назви міста. Я вдячний працівникам міськради, які вчасно підготували необхідні документи та всім баштанцям, які долучилися до онлайн-опитування про збереження найменування центру громади. А також висловлюю подяку Інституту національної памʼяті за ухвалене об'єктивне рішенням в інтересах нашого краю, України та історичної справедливості», — написав Олександр Береговий.

Листи від Українського інституті національної памʼяті. Фото: Олександр Береговий

Листи від Українського інституті національної памʼяті. Фото: Олександр Береговий

Днями доктор історичних наук та перший проректор Чорноморського національного університету імені Петра Могили Юрій Котляр розкритикував рекомендації Інституту національної памʼяті щодо перейменування міста Баштанка.

Також повідомлялося, що 5 січня на сайті на офіційному сайті Баштанської міської територіальної громади розмістили опитування, в якому пропонують місцевим надати свою пропозицію щодо перейменування. Проте містяни негативно сприйняли можливе перейменування.

Деколонізація на Миколаївщині

Як відомо, Миколаївщині рекомендують переглянути назви міст Первомайськ, Южноукраїнськ та 57 сіл через невідповідність стандартам державної мови.

Після цього у Первомайську стартували громадські обговорення щодо перейменування міста. Містянам запропоновано обрати назву з п’яти запропонованих варіантів: Ольвіополь, Богопіль та Голта, Ольвія або Першотравенськ.

Лише 30 грудня депутати вирішили запропонувати Верховній Раді одразу два варіанти назви для міста: Ольвіополь, або залишити ту ж назву Первомайськ. У опитування місцевих лідером був Ольвіополь.

Досі із пропозиціями не визначилось місто Южноукраїнськ. Депутати хочуть запропонувати Верховній Раді одразу дві назви: Південноукраїнськ та Гард. На засіданні минулої сесії їм не вистачило голосів.

В середині грудня 2023 року в Снігурівській громаді після громадських обговорень було сформовано остаточний перелік варіантів нових назв вулиць, які підлягають перейменуванню. Розпочався другий етап електронного голосування.

В рамках закону про деколонізацію у Снігурівській громаді перейменують 42 вулиці.