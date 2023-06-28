Миколаївщині рекомендують переглянути назви міст Первомайськ, Южноукраїнськ та 57 сіл через невідповідність стандартам державної мови. Таке рішення прийняла Національна комісія зі стандартів державної мови на своєму засіданні 22 червня.

Про це йдеться в рішенні комісії №230, повідомляють «НикВести».

У документі зазначається, що ряд сіл в області рекомендують перейменувати через неправильне написання українською мовою. Село Юр’ївка пропонують змінити на Юріївка, Гур'ївка на Гуріївка, Новоюр'ївка — Новоюріївка. Синюхін Брід на Синюшин Брід.

Крім того, рекомендовано перейменувати населені, які можуть не відповідати лексичним нормам української мови, зокрема стосуватися російської імперської політики (російської колоніальної політики). Серед них є міста Первомайськ та Южноукраїнськ, а також ряд сіл та селищ: Волна, Родники, Надеждівка, Приют, Майське, Першотравневе, Нечаяне, Луч, Вавилове, Гражданівка, Новоросійське, Кутузівка, Суворовка, Варюшине, Тімірязєвка, Комісарівка, Прогресівка, Гражданка та ще два села з назвою Первомайське. Цим населеним пунктам рекомендують запропонувати нові назви, які відповідають законодавству.

Також необхідно обґрунтувати або запропонувати нову назву ще 31 селу та селищу. Серед них: Червоний Став, Червона Поляна, Червоний Яр, Червона Долина, Червоне Поле, Червона Новоселівка, Червоне Парутине, Червоне, Червонопілля, Червоновладимировка, Красноярка, Краснопілля, Червоне, Краснен , Красновка, Краснопіль, Михайло-Жуково, Кузнєцове, Мічуріне, Романово-Булгакове, Перемога, Катеринівка, Рацинська Дача, Новорозанівка, Ізбашівка, Уральське, Рюмівське, Галицинове, Чемерлієво.

Зазначимо, що місто Первомайськ намагаються перейменувати не вперше. У листопаді 2021 року на сайті уповноваженого із захисту державної мови Тараса Креміня було розміщено інформацію про те, що він хоче перейменувати низку населених пунктів у Миколаївській області та вже направив відповідні звернення керівникам місцевих рад.

Пізніше стало відомо, що у Первомайську, Южноукраїнську, селищах Арбузинка та Луч питання про перейменування не розглядали. Жодних листів із рекомендаціями від мовного омбудсмена адміністрації міст та селищ не отримували.

Крім того, депутати міської ради Первомайська не підтримали ідею про перейменування міста.

Нагадаємо, що Уряд затвердив зміну назви Південноукраїнської АЕС, яку ініціював «Енергоатом» ще у квітні цього року.

Раніше повідомлялося, що Миколаївська міська рада прийняла нове положення щодо перейменування топонімів - влада планує позбутись в місті від всіх російських назв.

Нагадаємо, що мешканцям Южноукраїнська запропонували придумати нові назви для вулиць в одному із мікрорайонів міста.