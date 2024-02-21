Перейменування Первомайську. Фото: wikimapia.org

Комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування має на засіданні у середу, 21 лютого, розглянути питання перейменування Первомайська.

Про це повідомив колишній народний депутат України VIII скликання від Миколаївщини Вадим Підберезняк.

За його словами, підкомітет з питання перейменування населених пунктів не підтримав перейменування Первомайська у Ольвіопіль або Орлик. Також не підтримали варіант залишити стару назву.

«Шановні жителі Первомайська, сьогодні (20 лютого, — прим.) відбулося засідання підкомітету Верховної Ради з питання перейменування населених пунктів, серед яких є і наше місто. Наскільки мені відомо, підкомітет не підтримав жодної назви з трьох запропонованих . Дві назви пропонувала міська рада , а саме залишити Первомайськ, або Ольвіополь. Також не підтримали назву Орлик, але хто пропонував саме цю назву, мені не відомо», — написав він на своїй сторінці у Facebook.

Сьогодні о 15:00 заплапновано засідання профільного комітету, де буде вирішуватись питання перейменування Первомайська. Вадим Підберезняк зазначає, що ще розглядається варіант зміни назви на Богославськ.

Перейменування Первомайська

Як відомо, Національна комісія зі стандартів державної мови своїм рішенням 22 червня схвалила перелік сіл, селищ та міст, які мають бути перейменовані у термін до 27 грудня поточного року. Серед них і Первомайськ.

В липні в Первомайську провели громадські обговорення щодо перейменування міста. Містянам запропоновано обрати назву з п’яти запропонованих варіантів: Ольвіополь, Богопіль та Голта, Ольвія або Першотравенськ.

Лише 30 грудня депутати вирішили запропонувати Верховній Раді одразу два варіанти назви для міста: Ольвіополь, або залишити ту ж назву Первомайськ. Хоча в опитуванні місцевих лідером був Ольвіополь.

В свою чергу уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь вважає, що місто Первомайськ не може залишитись з діючою назвою, яку місцева влада запропонувала на розгляд Верховної Ради.