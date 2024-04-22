Дефіцит в енергосистемі. Ілюстративне фото з відкритих джерел.

У понеділок, 22 квітня, спостерігатиметься дефіцит електроенергії в енергосистемі. Через похолодання в країні зросло споживання світла.

Про це повідомляє «Укренерго».

Станом на 09:30 рівень споживання був на 4,7% вищий, ніж вчора, 22 квітня. Причиною тому є похолодання в Україні. Очікується, що максимальне споживання буде зафіксовано о 21:00, у зв'язку з чим українцям радять вимикати потужні електроприлади в цей період.

Через дефіцит Україна вимушена залучати протягом доби аварійну допомогу з енергосистем європейських країн.

«Дефіцит електроенергії в енергосистемі сьогодні, 22 квітня, наявний протягом всієї доби. Через пошкодження, завдані ракетними ударами росіян, електростанції не можуть виробити достатньо електроенергії, щоб покрити зростаюче споживання», — йдеться у повідомленні.

Обмеження споживання діють у Харківській області та для промислових споживачів у Кривому Розі.

Нагадаємо, що сьогодні, 22 квітня, у Миколаєві відбудуться планові відключення електроенергії.