Патрульна поліція України Фото: Facebook

В Україні на Великдень охоронятимуть порядок понад 23 тисячі правоохоронців, а комендантська година діятиме без змін.

Про це в ефірі телемарафону повідомив начальник департаменту превентивної діяльності Національної поліції Максим Ахрамєєв.

Він зазначив, що під час проведення релігійних обрядів правоохоронці забезпечуватимуть порядок. На вулицях збільшать кількості автомобільних та піших нарядів. Також збільшать кількість слідчо-оперативних груп для швидкого реагування і створять резерви з числа поліції особливого призначення, вибухотехніків та кінологів.

«Загалом буде задіяно більш як 23 тисяч правоохоронців. Зрозуміло, ми будемо нести службу пліч-о-пліч з нашими колегами зі служби надзвичайних ситуацій», – зазначив Максим Ахрамєєв.

Нагадаємо, що на Великдень, як і в інші дні, в Україні діятиме комендантська година. Поліція слідкуватиме за дотриманням правил та проводити профілактичні бесіди з порушниками.