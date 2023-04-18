Європейська комісія готує додаткову допомогу країнам, які постраждали від напливу української сільськогосподарської продукції.

Про це заявив представник Єврокомісії, цитує EURACTIV.

Вартість пакету допомоги складе 100 мільйонів євро.

Як повідомляє Euractiv, таке рішення прийнято після заяв Польщі, Угорщини та Словаччини заборонити імпорт сільськогосподарських товарів з України.

— Ми зараз працюємо над другим пакетом заходів, у рамках якого ми продовжуватимемо підтримувати ці країни, які постраждали від постачання з України, – заявив представник Єврокомісії.

Перший пакет допомоги Польщі, Болгарії та Румунії на суму 56 млн євро був узгоджений державами-членами наприкінці березня, однак цього пакету було недостатньо, щоб заспокоїти польських фермерів.

Крім того, Єврокомісія проводить переговори з Польщею та Угорщиною щодо заборони на імпорт зерна з України. 25 квітня це буде однією з тем зустрічі міністрів сільського господарства ЄС у Люксембурзі.

Нагадаємо, Словаччина тимчасово призупинила імпорт зернових й інших окремих продуктів з України.

Раніше заступник міністра сільського господарства Польщі Януш Ковальський заявив, що експорт зерна з України буде призупинено щонайменше до липня цього року.