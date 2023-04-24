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Минулої доби ЗСУ знищили 660 окупантів, а також вісім російських танків, вісім бронемашин та 11 безпілотників.
Про це в ранковому зведенні повідомив Генеральний штаб ЗСУ.
Українське командування оцінює загальні втрати армії РФ з 24 лютого минулого року у 187 080 особового складу.
Штаб також наводить оновлені дані про втрати російської техніки:
Нагадаємо, у Міноборони розповіли, скільки окупантів та їх техніки знищили ЗСУ за тиждень. Зокрема, з 17 по 23 квітня, українські захисники ліквідували 4350 російських солдатів. Також ЗСУ вдалося знищити ворожий вертоліт та 63 БПЛА.
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Наукові інновації чи корупційний бізнес? Як Закон №7588 ліквідує тіньові схемиАртем Чорноморов
Минулої доби ЗСУ знищили 660 окупантів, а також вісім російських танків, вісім бронемашин та 11 безпілотників.
Про це в ранковому зведенні повідомив Генеральний штаб ЗСУ.
Українське командування оцінює загальні втрати армії РФ з 24 лютого минулого року у 187 080 особового складу.
Штаб також наводить оновлені дані про втрати російської техніки:
Нагадаємо, у Міноборони розповіли, скільки окупантів та їх техніки знищили ЗСУ за тиждень. Зокрема, з 17 по 23 квітня, українські захисники ліквідували 4350 російських солдатів. Також ЗСУ вдалося знищити ворожий вертоліт та 63 БПЛА.