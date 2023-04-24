Минулої доби ЗСУ знищили 660 окупантів, а також вісім російських танків, вісім бронемашин та 11 безпілотників.

Про це в ранковому зведенні повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

Українське командування оцінює загальні втрати армії РФ з 24 лютого минулого року у 187 080 особового складу.

Штаб також наводить оновлені дані про втрати російської техніки:

3 683 танки (+8 за останню добу)

7 139 бойових броньованих машин (+8)

2 849 артилерійських систем (+12)

539 реактивних систем залпового вогню

289 засобів протиповітряної оборони

308 літаків

294 гелікоптери

2 413 безпілотники оперативно-тактичного рівня (+11)

911 крилатих ракет

18 кораблів і катерів

5 753 автомобілів і автоцистерн (+23)

339 одиниць спеціальної техніки

Нагадаємо, у Міноборони розповіли, скільки окупантів та їх техніки знищили ЗСУ за тиждень. Зокрема, з 17 по 23 квітня, українські захисники ліквідували 4350 російських солдатів. Також ЗСУ вдалося знищити ворожий вертоліт та 63 БПЛА.