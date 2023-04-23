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За останній тиждень, з 17 по 23 квітня, українські захисники ліквідували 4350 російських солдатів. Також ЗСУ вдалося знищити ворожий вертоліт та 63 БПЛА.
Про це повідомляє перший заступник міністра оборони, генерал-лейтенант Олександр Павлюк в Telegram.
Зазначається, що загальні бойові втрати противника на 17-23.04 орієнтовно склали:
Варто зазначити, що загальні втрати окупантів з початку повномасштабної війни становлять 186 тисяч 420 осіб.
Нагадаємо, як повідомляли ЗМІ з посиланням на секретні документи Пентагону, сили російського спецназу зазнали значних втрат в Україні. Деякі підрозділи втратили 90–95% бійців.
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Наукові інновації чи корупційний бізнес? Як Закон №7588 ліквідує тіньові схемиАртем Чорноморов
За останній тиждень, з 17 по 23 квітня, українські захисники ліквідували 4350 російських солдатів. Також ЗСУ вдалося знищити ворожий вертоліт та 63 БПЛА.
Про це повідомляє перший заступник міністра оборони, генерал-лейтенант Олександр Павлюк в Telegram.
Зазначається, що загальні бойові втрати противника на 17-23.04 орієнтовно склали:
Варто зазначити, що загальні втрати окупантів з початку повномасштабної війни становлять 186 тисяч 420 осіб.
Нагадаємо, як повідомляли ЗМІ з посиланням на секретні документи Пентагону, сили російського спецназу зазнали значних втрат в Україні. Деякі підрозділи втратили 90–95% бійців.