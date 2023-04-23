За останній тиждень, з 17 по 23 квітня, українські захисники ліквідували 4350 російських солдатів. Також ЗСУ вдалося знищити ворожий вертоліт та 63 БПЛА.

Про це повідомляє перший заступник міністра оборони, генерал-лейтенант Олександр Павлюк в Telegram.

Зазначається, що загальні бойові втрати противника на 17-23.04 орієнтовно склали:

особового складу 4350 осіб ліквідовано,

танків - 18 од.,

бойових броньованих машин - 48 од.,

артилерійських систем - 42 од.,

РСЗВ - 1 од.,

засобів ППО - 5 од,

літаків - 0 од.,

вертольотів - 1 од.,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 63,

крилатих ракет - 0,

кораблів/катерів - 0 од.,

автомобільної техніки та автоцистерн - 72 од,

спеціальної техніки - 13.

Варто зазначити, що загальні втрати окупантів з початку повномасштабної війни становлять 186 тисяч 420 осіб.

Нагадаємо, як повідомляли ЗМІ з посиланням на секретні документи Пентагону, сили російського спецназу зазнали значних втрат в Україні. Деякі підрозділи втратили 90–95% бійців.