У яхт-клубі Миколаєва, де сьогодні з п’єдесталу демонтували погруддя Григорія Потьомкіна, встановили вазон з рослиною.

Про це повідомляє кореспондент «НикВести».

Також підпис до пам’ятника, розташований на п’єдесталі, закрили зеленою тканиною.

Нагадаємо, скульптури мармурових «аркасівських» левів повернули до Каштанового скверу в Миколаєві, звідки їх демонтували для зберігання після повномасштабного вторгнення російської армії в Україну.

Також повідомлялося, що влада Миколаєва планує демонтувати пам’ятник комунарам та встановити його в музеї.

Як відомо, в Миколаєві ввечері 19 жовтня 2022 року прогримів вибух, у результаті якого було підірвано пам’ятник Солдатам правопорядку, встановлений за часи Радянського Союзу.

Після цього 3 листопада в Інгульскому районі було підірвано обеліск «Скорботна мати» на братській могилі загиблих у Другій світовій війні.

Наразі досі не встановлено відповідальних за підриви.