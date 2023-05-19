Поліція Київщини затримала чоловіка, який цієї ночі зґвалтував 4-річну дівчинку в Броварах.

Про це повідомив керівник поліції Київської області Андрій Нєбитов.

За його словами, затриманим виявився 48-річний уродженець Бердянська, раніше судимий за розбій та грабіж.

— Якою ж істотою треба бути, щоб чинити сексуальне насильство над 4-річною дівчинкою, – написав Андрій Нєбитов.

Він також звернувся до батьків з проханням не залишайти малолітніх дітей без нагляду, тим більше з малознайомими людьми.

ТСН з посиланням на поліцію повідомляє, що мати залишила чотирьохрічну дівчинку у подруги – їй було потрібно до лікаря. До помешкання, де перебувала дитина прийшов знайомий їх родичів. Він і зґвалтував дитину, коли жінка відволіклася. Вона прийшла до кімнати почувши, що дитина плаче. Це налякало ґвалтівника і він утік з квартири.

Раніше, працівники Державного бюро розслідувань повідомили про підозру в груповому зґвалтуванні 17-річної дівчини трьом чоловікам, серед них — двоє поліцейських.

Нагадаємо, РФ відправила на війну бойовика «ДНР», засудженого за вбивство і згвалтування вагітної. Щоб поповнити лави путінської армії з в'язниці в РФ відпустили екскомандира бойовиків «ДНР» Юрія Свиридова на прізвисько «Мачете».