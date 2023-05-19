У Миколаївській області значною мірою знизилися ціни на яйця, сіль, гречані крупи порівняно з березнем поточного року, проте зросли ціни масло, каву та м’ясо.

Про це свідчать дані Головного управління статистики у Миколаївській області за 15 травня 2023 року.

У повідомленні вказується, що найбільше знизилась вартість яєць (-15,6%), солі (-11,1%), гречаної крупи (-7%), несуттєво подешевшала соняшникова олія (-1,3%), хліб (-0,9%).

Найбільше в ціні зросли масло, кава, м’ясопродукти, макаронні вироби, молоко, кисломолочна продукція, сало, овочі, риба та продукти з риби. Їх вартість зросла на показник від 3,8% до 1,1%, повідомляють у Держстаті.

В управлінні статистику порахували, що ціни на алкогольні напої підвищились на 2,0%, а на тютюнові вироби – на 1,1%.

На 2,3% подорожчали послуги лікарень та на 3,1%, фармацевтичної продукції, а медичні товари та обладнання – на 2,8%, йдеться у повідомленні.

Також, в експрес-випуску індексу споживчих цін Держстату у Миколаївській області вказується, що внаслідок подешевіння газу скрапленого для автомобілів на 4,8%, дизельного пального – на 4,4%, бензину А-92 – на 2,2%, А-95 – на 1,7%; також знизилась вартість проїзду в міському транспорті (трамваї, тролейбусі) на 3,1%.

Нагадуємо, що протягом 2022 року зросили ціни на товари в Миколаївській області на харчові продукти, безалкогольні, алкогольні напої та тютюнові вироби. Також у цей період зросли ціни на товари та послуги в Україн на 26,6%, а в Миколаївській області — на 25,9%.

На початку 2023 року інфляція в Україні сповільнилась. Споживчі ціни в січні 2023 року порівняно з січнем минулого року зросли на 26,0%, що менше, ніж річна інфляція місяцем раніше (26,6%).