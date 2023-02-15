По сравнению с декабрем 2022 г. в Николаевской области выросли цены на продукты питания, безалкогольные, алкогольные напитки и табачные изделия.

Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики.

Больше всего в цене выросли овощи – на 8,6%. Сметана, сливки, хлеб, фрукты, молоко, сахар, безалкогольные напитки, рыба и продукты из рыбы и яйца выросли в цене 4,1 – 0,7%.

На 1,9% подорожали алкогольные напитки и табачные изделия. При этом некоторые пищевые продукты все же подешевели. В цене упали крупы гречневые – на 7,0%, рис – на 3,2%, сало – на 2,7% и подсолнечное масло – на 1,3%.

Также в результате снижения цен на одежду на 5,9%, одежда и обувь стали обходиться потребителям на 3,0% меньше.

В результате подешевления горючего, снизились также цены на транспорт на 1,0% и стоимость проезда в пригородном транспорте на 3,6%.

Что касается связи, в данной сфере цены повысились на 0,4%. Причиной роста стоимости послужило подорожание почтовых услуг на 5,4% и интернета – на 3,0%.

Напомним, что в течение 2022 года цены на товары и услуги в Украине выросли на 26,6%, в Николаевской области - на 25,9% .

В начале 2023 инфляция в Украине замедлилась. Потребительские цены в январе 2023 года по сравнению с январем прошлого года выросли на 26,0% , что меньше годовой инфляции месяцем ранее (26,6%).