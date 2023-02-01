В 2022 году цены на товары и услуги в Украине выросли на 26,6%, в Николаевской области — на 25,9%.

Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики.

Больше всего в Николаевской области подорожали продукты питания — на 32,9% и расходы на транспорт — 49,7%. На 22,8% выросли в цене алкогольные напитки и табачные изделия. Коммунальные услуги подорожали на 4,7%, предметы домашнего обихода и бытовая техника — на 22,7%, здравоохранение — на 20,6%.

Самая сложная ситуация в Херсонской области. Там цены за год выросли на 42,3%. При этом продукты питания подорожали на 173,5% процента.

Ранее сообщалось, что в Первомайске проверяют, как управление образования тратит деньги на питание в школах и садах.