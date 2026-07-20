 Кількість загиблих після ракетного удару по іноземному судну біля Одеси зросла до 10

  • понеділок

    20 липня, 2026

  • 24.3°
    Гроза

    Миколаїв

  • 20 липня , 2026 понеділок

  • Миколаїв • 24.3° Гроза

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2026 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Головна Новини Інциденти 11:00, 20 липня, 2026

Кількість загиблих після ракетного удару по іноземному судну біля Одеси зросла до 10

Наслідки російської атаки на суховантаж GOLDEN LEO. Фото: МикВістіНаслідки російської атаки на суховантаж GOLDEN LEO. Фото: МикВісті

Кількість загиблих внаслідок російського ракетного удару по цивільному судну в Одесі зросла до 10. Серед загиблих — український лоцман.

Про це повідомили в Адміністрації морських портів України.

Зазначається, що в момент атаки суховантаж GOLDEN LEO під прапором Гвінеї-Бісау виходив з українського порту, завантажений кукурудзою. На борту перебували 17 членів екіпажу — громадяни Сирії та Індії, а також лоцман філії Адміністрації морських портів України.

Пошуково-рятувальна операція тривала всю ніч. Рятувальникам вдалося локалізувати пожежу на судні та евакуювати на берег вісьмох членів екіпажу.

Нагадаємо, що власником судна, по якому росіяни вдарили трьома крилатими ракетами, є турецька компанія. Повідомлялось, що ракета влучила в район правого борту надбудови, внаслідок чого на судні виникла пожежа.

Автор
Марія Хаміцевич
Марія Хаміцевич
Кореспондентка
Кореспондентка МикВісті з 2023 року, спеціалізується на культурі, політиці, фоторепортажах та інтерв’ю, має фахову журналістську освіту й додаткову підготовку з протидії дезінформації та безпеки журналістської роботи.

Останні новини про: Обстріли

Через обстріли Херсонщини постраждали 25 людей, серед них — діти
Росія вночі атакувала Київ балістикою: загинула людина, 15 постраждалих, пошкоджені будинки та метро
Росія вдарила ракетами по іноземному судну: загинули п'ятеро моряків, ще п'ятьох розшукують
Реклама
Читайте також:
новини
«Мер може сподіватись та планувати»,  — Кім в уряді підтримуватиме модернізацію очисних споруд Миколаєва

Юлія Лук’яненко
новини
Кім назвав занедбану «Іскру» головним нереалізованим проєктом своєї каденції — на неї не знайшли фінансування

Аліса Мелікадамян
новини
«Співпраця з правоохоронцями була на найвищому рівні», — Кім про боротьбу з корупцією на посаді голови Миколаївської ОВА

Даріна Мельничук
новини
У мерії Миколаєва пояснили, що суцільна лінія біля McDrive — це відновлення старої схеми руху

Даріна Мельничук
новини
«Хочу бути в контексті проблем», — Кім заявив, що після призначення в Уряд не складає мандат депутата Миколаївської міськради

Даріна Мельничук
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Обстріли

Росія вдарила ракетами по іноземному судну: загинули п'ятеро моряків, ще п'ятьох розшукують
Росія вночі атакувала Київ балістикою: загинула людина, 15 постраждалих, пошкоджені будинки та метро
Через обстріли Херсонщини постраждали 25 людей, серед них — діти

Росіяни атакували Миколаїв дронами: пошкоджено дві АЗС і багатоповерхівку

Миколаївські легкоатлети здобули нагороди на Кубку України у Кропивницькому

Кім назвав занедбану «Іскру» головним нереалізованим проєктом своєї каденції — на неї не знайшли фінансування