Кількість загиблих після ракетного удару по іноземному судну біля Одеси зросла до 10

Наслідки російської атаки на суховантаж GOLDEN LEO. Фото: МикВісті

Кількість загиблих внаслідок російського ракетного удару по цивільному судну в Одесі зросла до 10. Серед загиблих — український лоцман.

Про це повідомили в Адміністрації морських портів України.

Зазначається, що в момент атаки суховантаж GOLDEN LEO під прапором Гвінеї-Бісау виходив з українського порту, завантажений кукурудзою. На борту перебували 17 членів екіпажу — громадяни Сирії та Індії, а також лоцман філії Адміністрації морських портів України.

Пошуково-рятувальна операція тривала всю ніч. Рятувальникам вдалося локалізувати пожежу на судні та евакуювати на берег вісьмох членів екіпажу.

Нагадаємо, що власником судна, по якому росіяни вдарили трьома крилатими ракетами, є турецька компанія. Повідомлялось, що ракета влучила в район правого борту надбудови, внаслідок чого на судні виникла пожежа.