Росія вдарила ракетами по іноземному судну: загинули п'ятеро моряків, ще п'ятьох розшукують

РФ атакувала іноземне судно з зерном, загинули п'ятеро моряків. Фото: МикВісті

Російські війська завдали удару трьома крилатими ракетами Х-59/Х-69 по цивільному суховантажному судну GOLDEN LEO під прапором Гвінеї-Бісау, яке належить турецькому судновласнику. На момент атаки судно виходило із зони бойових дій із вантажем зерна.

Про це повідомили у Військово-Морських силах Збройних сил України.

Зазначається, що ракета влучила в район правого борту надбудови, внаслідок чого на судні виникла пожежа.

Унаслідок атаки загинули п'ятеро людей. Доля ще п'ятьох членів екіпажу наразі невідома — тривають пошукові роботи. Технічний стан судна уточнюють.

До рятувальної операції залучили підрозділи Військово-Морських сил ЗСУ та Морської пошуково-рятувальної служби. Станом на 20:30 вісьмох членів екіпажу евакуювали до однієї з лікарень Одеси.

«Це черговий цілеспрямований удар Росії по беззбройному цивільному судну під іноземним прапором, що не становило жодної воєнної загрози. Атака є актом терору проти мирного судноплавства та грубим порушенням норм міжнародного гуманітарного права», — йдеться у повідомленні Військово-Морських сил ЗСУ.

РФ атакувала іноземне судно з зерном, загинули п'ятеро моряків. Фото: ВМС ЗСУ

РФ атакувала іноземне судно з зерном, загинули п'ятеро моряків. Фото: ВМС ЗСУ

РФ атакувала іноземне судно з зерном, загинули п'ятеро моряків. Фото: ВМС ЗСУ

РФ атакувала іноземне судно з зерном, загинули п'ятеро моряків. Фото: ВМС ЗСУ

Нагадаємо, російські війська 17 липня атакували безпілотниками портову інфраструктуру Миколаєва. Внаслідок удару загинули двоє людей, також пошкоджені три цивільні судна під іноземними прапорами.