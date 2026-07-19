 Росія вдарила ракетами по іноземному судну: загинули п'ятеро моряків, ще п'ятьох розшукують

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Головна Новини Оборона 21:15, 19 липня, 2026

Росія вдарила ракетами по іноземному судну: загинули п'ятеро моряків, ще п'ятьох розшукують

Фото: МикВістіРФ атакувала іноземне судно з зерном, загинули п'ятеро моряків. Фото: МикВісті

Російські війська завдали удару трьома крилатими ракетами Х-59/Х-69 по цивільному суховантажному судну GOLDEN LEO під прапором Гвінеї-Бісау, яке належить турецькому судновласнику. На момент атаки судно виходило із зони бойових дій із вантажем зерна.

Про це повідомили у Військово-Морських силах Збройних сил України.

Зазначається, що ракета влучила в район правого борту надбудови, внаслідок чого на судні виникла пожежа.

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Унаслідок атаки загинули п'ятеро людей. Доля ще п'ятьох членів екіпажу наразі невідома — тривають пошукові роботи. Технічний стан судна уточнюють.

До рятувальної операції залучили підрозділи Військово-Морських сил ЗСУ та Морської пошуково-рятувальної служби. Станом на 20:30 вісьмох членів екіпажу евакуювали до однієї з лікарень Одеси.

«Це черговий цілеспрямований удар Росії по беззбройному цивільному судну під іноземним прапором, що не становило жодної воєнної загрози. Атака є актом терору проти мирного судноплавства та грубим порушенням норм міжнародного гуманітарного права», — йдеться у повідомленні Військово-Морських сил ЗСУ.

РФ атакувала іноземне судно з зерном, загинули п'ятеро моряків. Фото: ВМС ЗСУРФ атакувала іноземне судно з зерном, загинули п'ятеро моряків. Фото: ВМС ЗСУ
РФ атакувала іноземне судно з зерном, загинули п'ятеро моряків. Фото: ВМС ЗСУРФ атакувала іноземне судно з зерном, загинули п'ятеро моряків. Фото: ВМС ЗСУ
РФ атакувала іноземне судно з зерном, загинули п'ятеро моряків. Фото: ВМС ЗСУРФ атакувала іноземне судно з зерном, загинули п'ятеро моряків. Фото: ВМС ЗСУ
РФ атакувала іноземне судно з зерном, загинули п'ятеро моряків. Фото: ВМС ЗСУРФ атакувала іноземне судно з зерном, загинули п'ятеро моряків. Фото: ВМС ЗСУ

Нагадаємо, російські війська 17 липня атакували безпілотниками портову інфраструктуру Миколаєва. Внаслідок удару загинули двоє людей, також пошкоджені три цивільні судна під іноземними прапорами.

Автор
Даріна Мельничук
Даріна Мельничук
Кореспондентка
Кореспондентка МикВісті з 2024 року, має фахову журналістську освіту та працює з темами культури, політики, фоторепортажами, інтерв’ю й відеоформатами.

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