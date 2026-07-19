Росія вдарила ракетами по іноземному судну: загинули п'ятеро моряків, ще п'ятьох розшукують
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- Даріна МельничукКореспондентка
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Російські війська завдали удару трьома крилатими ракетами Х-59/Х-69 по цивільному суховантажному судну GOLDEN LEO під прапором Гвінеї-Бісау, яке належить турецькому судновласнику. На момент атаки судно виходило із зони бойових дій із вантажем зерна.
Про це повідомили у Військово-Морських силах Збройних сил України.
Зазначається, що ракета влучила в район правого борту надбудови, внаслідок чого на судні виникла пожежа.
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Унаслідок атаки загинули п'ятеро людей. Доля ще п'ятьох членів екіпажу наразі невідома — тривають пошукові роботи. Технічний стан судна уточнюють.
До рятувальної операції залучили підрозділи Військово-Морських сил ЗСУ та Морської пошуково-рятувальної служби. Станом на 20:30 вісьмох членів екіпажу евакуювали до однієї з лікарень Одеси.
«Це черговий цілеспрямований удар Росії по беззбройному цивільному судну під іноземним прапором, що не становило жодної воєнної загрози. Атака є актом терору проти мирного судноплавства та грубим порушенням норм міжнародного гуманітарного права», — йдеться у повідомленні Військово-Морських сил ЗСУ.
Нагадаємо, російські війська 17 липня атакували безпілотниками портову інфраструктуру Миколаєва. Внаслідок удару загинули двоє людей, також пошкоджені три цивільні судна під іноземними прапорами.
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