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Втрати російської армії минулої доби, 23 травня, склали 400 військовослужбовців. Крім того, українським військовим вдалося діквідувати ворожий ударний гелікоптер Ка-52 вартістю 16 мільйонів доларів.
Про втрати росіян йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.
Так, з початку повномасштабної війни було ліквідовано 204 тисячі 760 окупантів.
Втрати РФ у техніці:
Нагадаємо, у тимчасово окупованому Криму росіяни розграбували музей-заповідник Херсонес Таврійський і вивезли до Великого Новгорода нібито на виставку золото Візантії, а також інші артефакти.
Втрати російської армії минулої доби, 23 травня, склали 400 військовослужбовців. Крім того, українським військовим вдалося діквідувати ворожий ударний гелікоптер Ка-52 вартістю 16 мільйонів доларів.
Про втрати росіян йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.
Так, з початку повномасштабної війни було ліквідовано 204 тисячі 760 окупантів.
Втрати РФ у техніці:
Нагадаємо, у тимчасово окупованому Криму росіяни розграбували музей-заповідник Херсонес Таврійський і вивезли до Великого Новгорода нібито на виставку золото Візантії, а також інші артефакти.