Втрати російської армії минулої доби, 23 травня, склали 400 військовослужбовців. Крім того, українським військовим вдалося діквідувати ворожий ударний гелікоптер Ка-52 вартістю 16 мільйонів доларів.

Про втрати росіян йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

Так, з початку повномасштабної війни було ліквідовано 204 тисячі 760 окупантів.

Втрати РФ у техніці:

танків ‒ 3792 (+3)

бойових броньованих машин ‒ 7424 (+5)

артилерійських систем – 3339 (+21)

РСЗВ – 570 (+5)

засоби ППО ‒ 327 (+0)

літаків – 309 (+0)

вертольотів – 296 (+1)

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2871 (+7)

крилаті ракети ‒ 1015 (+0)

кораблі/катери ‒ 18 (+0)

автомобільної техніки та автоцистерн – 6146 (+7)

спеціальна техніка ‒ 440 (+7)

Нагадаємо, у тимчасово окупованому Криму росіяни розграбували музей-заповідник Херсонес Таврійський і вивезли до Великого Новгорода нібито на виставку золото Візантії, а також інші артефакти.