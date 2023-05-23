У тимчасово окупованому Криму росіяни розграбували музей-заповідник Херсонес Таврійський.

Про це повідомило представництво президента України в Криму.

— Окупанти пограбували музей-заповідник «Херсонес Таврійський» і вивезли до Великого Новгорода нібито на виставку золото Візантії, а також інші артефакти: стародавні вироби з кістки, глини та інших матеріалів, – повідомляє представництво.

Там додали, що, крім цього, на території музею росіяни продовжують незаконні археологічні розкопки.

Про те, що російські окупанти підготували колекції Херсонеса Таврійського до вивезення за межі півострова розповідала старша наукова співробітниця Інституту археології НАН України Евеліна Кравченко у грудні 2022 року.

Вона повідомляла, що окупанти близько року тому видали «‎наказ»‎ про підготовку до евакуації колекцій чотирьох музеїв Севастополя: Національного заповідника Херсонес Таврійський, Севастопольського художнього музею ім. Крошицького, об’єднаного музею панорами і діорами, музею військово-морського флоту.

Нагадаємо, російські окупаційні сили взяли під контроль біосферний заповідник імені Ф.Е. Фальц-Фейна Національної академії аграрних наук України «Асканія-Нова». Про це 24 березня на сторінці у фейсбуці повідомили його працівники. За їхніми словами, 20 березня до заповідника приїхали так званий «виконувач обов’язків губернатора» окупованої частини Херсонщини Володимир Сальдо, перший заступник керівника Адміністрації президента Росії Сергій Кирієнко та призначений окупаційною владою так званий директор заповідника Дмитро Мєщєряков.