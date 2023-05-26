Президент Володимир Зеленський 26 травня підписав закони, які спрощують обіг документів і лікування для військових, а також збільшують кількість місць роботи військово-лікарських комісій.

Про це вказано в описі законопроєктів 9158 та 9154 на сайті Верховної Ради.

Як відомо, закони набудуть чинності наступного дня після їх публікації.

В пояснювальній записці до законопроекту №9154 йдеться, що раніше військово-лікарську експертизу могли проводити тільки комісії, створені при територіальних центрах комплектування і соціальної підтримки та закладах охорони здоровʼя Міноборони, СБУ та інших військових формувань.

Існувала правова неврегульованість, яка не дозволяла створювати ВЛК при інших закладах охорони здоровʼя сектора безпеки і оборони, зокрема Міністерства внутрішніх справ України, Державної прикордонної служби України, Служби зовнішньої розвідки України тощо. До закону додали весь склад сектора безпеки та оборони, а також дозволили створювати ВЛК при закладах охорони здоровʼя як державної, так і комунальної форми власності.

Законопроект № 9158 дозволяє не проводити розслідування про обставини отримання травми в зоні бойових дій. Довідка про травму (поранення, контузію, каліцтво) складається протягом 5 днів на підставі рапорту безпосереднього командира військового та відповідного наказу командира військової частини.

У такий самий строк довідка направляється до військового закладу охорони здоровʼя або до територіального центру комплектування і соціальної підтримки. Також запроваджується механізм направлення медичних та іншихдокументів до військового закладу охорони здоровʼя або територіального центру комплектування і соціальної підтримки, а також до військової частини — територіальним центром комплектування та соціальної підтримки.

Нагадаємо, раніше, президент Володимир Зеленський підписав указ, яким вніс зміни до Статуту звання «Герой України». Відтак розглядати подання про присвоєння звання буде експертна група при Комісії державних нагород та геральдики.