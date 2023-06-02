Миколаївський міський голова Олександр Сєнкевич розкритикував жителів, які постійно скаржаться на ситуацію в місті і пишуть негативні коментарі під його постами в соціальних мережах.

Про це він сказав в програмі «Діалог» на телеканалі «МАРТ», пишуть «НикВести».

Мер підкреслив, що містяни, реагуючи на його дописи в соцмережах про ремонтні роботи чи відновлення Миколаєва, часто роблять помилкові висновки стосовно діяльності міськради. Крім того, дуже мала кількість миколаївців дякують за підтримку міжнародних партнерів, яким, в свою чергу, доводиться читати «лайно в коментарях».

«Дуже мало людей просто елементарно дякують нашим партнерам за те, що вони роблять. А ці партнери вони підписані на ці всі канали, все читають, на все це реагують. Вони замість того, щоб миколаївці казали дякуємо, це допомагає нам виживати, читають це «лайно», яке пишеться в коментарях. Мені соромно за деяких миколаївців. Іноді просто треба сказати дякую, або не писати нічого», – сказав Олександр Сєнкевич.

Раніше повідомлялось, що миколаївська влада має намір збільшити кількість громадського транспорту через постійні скарги містян.