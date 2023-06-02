На Миколаївщині в селищі Березнегувате будуватимуть новий ліцей заміть старого, який пошкодили російські ракети.
Як свідчать дані системи публічних закупівель ProZorro, на виготовлення проектно-кошторисної документації планують витратити 9 мільйонів 691 тисяч 267 гривень.
Наразі триває процес подання тендерний пропозицій, аукціон заплановано на 13 червня.
На території старого ліцею по вулиці Партизанській, 18 планують побудувати новий ліцей, гуртожиток, який буде вбудований в комплекс ліцею. Також проектно-кошторисна документація має передбачати два гаражі для шкільних автобусів, підтрибунні приміщення стадіону, інженерні споруди (топкова газова, трансформаторна підстанція існуюча). Також до проекту буде включено вже існуючі майданчики, комплексний благоустрій та огородження території.
Ліцей передбачатиме 33 класи для 1104 дітей. Основні вимоги до архітектурних рішень:
Всю документацію переможець тендеру має надати до 1 серпня.
Нагадаємо, що загалом на нове будівництво Березнегуватського ліцею заплановано 199 мільйонів 492 тисяч 388 гривень. Це один із 12-ти об'єктів Миколаївщини, що були пошкоджені внаслідок російської агресії, які претендують на 1 мільярд 960 мільйонів гривень з Фонду ліквідації наслідків збройної агресії.
Зазначимо, що Березнегувате Баштанського району неодноразово зазнавало обстрілів з боку російських військ. Повідомлялося, що росіяни в ніч проти 20 вересня 2022 року обстріляли селище міського типу Березнегувате. Тоді було пошкоджено елеватор та професійний ліцей.
На Миколаївщині в селищі Березнегувате будуватимуть новий ліцей заміть старого, який пошкодили російські ракети.
Як свідчать дані системи публічних закупівель ProZorro, на виготовлення проектно-кошторисної документації планують витратити 9 мільйонів 691 тисяч 267 гривень.
Наразі триває процес подання тендерний пропозицій, аукціон заплановано на 13 червня.
На території старого ліцею по вулиці Партизанській, 18 планують побудувати новий ліцей, гуртожиток, який буде вбудований в комплекс ліцею. Також проектно-кошторисна документація має передбачати два гаражі для шкільних автобусів, підтрибунні приміщення стадіону, інженерні споруди (топкова газова, трансформаторна підстанція існуюча). Також до проекту буде включено вже існуючі майданчики, комплексний благоустрій та огородження території.
Ліцей передбачатиме 33 класи для 1104 дітей. Основні вимоги до архітектурних рішень:
Всю документацію переможець тендеру має надати до 1 серпня.
Нагадаємо, що загалом на нове будівництво Березнегуватського ліцею заплановано 199 мільйонів 492 тисяч 388 гривень. Це один із 12-ти об'єктів Миколаївщини, що були пошкоджені внаслідок російської агресії, які претендують на 1 мільярд 960 мільйонів гривень з Фонду ліквідації наслідків збройної агресії.
Зазначимо, що Березнегувате Баштанського району неодноразово зазнавало обстрілів з боку російських військ. Повідомлялося, що росіяни в ніч проти 20 вересня 2022 року обстріляли селище міського типу Березнегувате. Тоді було пошкоджено елеватор та професійний ліцей.