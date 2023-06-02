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На Миколаївщині в селищі Березнегувате будуватимуть новий ліцей заміть старого, який пошкодили російські ракети.

Як свідчать дані системи публічних закупівель ProZorro, на виготовлення проектно-кошторисної документації планують витратити 9 мільйонів 691 тисяч 267 гривень.

Наразі триває процес подання тендерний пропозицій, аукціон заплановано на 13 червня.

На території старого ліцею по вулиці Партизанській, 18 планують побудувати новий ліцей, гуртожиток, який буде вбудований в комплекс ліцею. Також проектно-кошторисна документація має передбачати два гаражі для шкільних автобусів, підтрибунні приміщення стадіону, інженерні споруди (топкова газова, трансформаторна підстанція існуюча). Також до проекту буде включено вже існуючі майданчики, комплексний благоустрій та огородження території.

Ліцей передбачатиме 33 класи для 1104 дітей. Основні вимоги до архітектурних рішень:

демонтаж зруйнованої будівлі згідно технічного обстеження будівлі;

планування переносу шкільної їдальні відповідно до нормативних вимог з іншої будівлі в блок будівлі ліцею;

планування блоку глядацьких приміщень – актового залу, шкільного музею;

влаштування укриття з подвійним використанням;

розміщення тренажерного залу в підвальному поверсі з організацією окремого виходу (можливо як подвійне використання);

при використанні ліцею як опорного закладу передбачити блок будівлі гуртожитку для учнів 10-12 класів з розрахунку 62 учня цих класів (в межах ділянки проєктування);

передбачити навчально-виробничі приміщення, приміщення ручної праці для учнів 5-9 класів з обробки металу та деревини та приміщення ручної праці для учнів 5-9 класів з кулінарії та шиття (в складі будівлі ліцею);

забезпечити нормативний показник озеленення території ліцею 45-50%;

передбачити окремі санвузли для викладачів та організувати окремі с/в для глядачів спорт залу та актового залу;

спланувати шкільне подвір’я для проведення урочистостей та святкування свят.

Всю документацію переможець тендеру має надати до 1 серпня.

Нагадаємо, що загалом на нове будівництво Березнегуватського ліцею заплановано 199 мільйонів 492 тисяч 388 гривень. Це один із 12-ти об'єктів Миколаївщини, що були пошкоджені внаслідок російської агресії, які претендують на 1 мільярд 960 мільйонів гривень з Фонду ліквідації наслідків збройної агресії.

Зазначимо, що Березнегувате Баштанського району неодноразово зазнавало обстрілів з боку російських військ. Повідомлялося, що росіяни в ніч проти 20 вересня 2022 року обстріляли селище міського типу Березнегувате. Тоді було пошкоджено елеватор та професійний ліцей.