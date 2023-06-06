В мерії Миколаєва відзначають, що підрив Каховської гідроелектростанції не загрожує Миколаєву затопленням.

Про це перший заступник міського голови Віталій Луков розповів у коментарі кореспонденту «НикВести».

Наразі у місті під контроль взяли понтонні мости, аби налагодити їх у випадку незначного підняття рівня води, повідомив він.

— Загрози підтоплення Миколаєва немає. Під контроль взяли наші наплавні мости, ми, єдине, на них трохи будемо поглядати. Але попередні розрахунки показують, що хвилі як такої потужної не буде. Тому для міста прогнози оптимістичні, — сказав Віталій Луков.

Він додав, що Миколаїв готовий приймати людей з Херсонщини: транспорт зарезервований, приміщення наявні. Цим наразі займається обласна військова адміністрація.

— Всі дії узгоджені, паніки немає. Вода наступає навіть у Херсоні поступово, — сказав він.

Як повідомлялося, в ніч на 6 червня росіяни підірвали греблю Каховської ГЕС. Через підрив на правому березі Херсонської області розпочали евакуацію населення з небезпечних місць. За словами фахівців «Укргідроенерго», Каховська ГЕС не підлягає відновленню після підриву.

У Херсонській області на правому березі Дніпра вже повністю або частково затоплено вісім населених пунктів. Також вода дісталась до одного з мікрорайонів Херсону. Людей автобусами та потягом евакуйовуватимуть до Миколаєва та інших міст.

Внаслідок підриву греблі Каховської гідроелектростанції під загрозою затоплення опинилися до 80 населених пунктів, а півдню України загрожує екологічна катастрофа, повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

Підрив може мати негативні наслідки для Запорізької атомної електростанції. Проте наразі ситуація контрольована, запевнили в «Енергоатомі».

Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив, що підтоплення Кінбурської коси через підрив Каховської ГЕС не буде. За його словами, теоретично може підтопити тільки дорогу і півострів тимчасово стане островом.

Нагадаємо, за даними української розвідки, росіяни замінували Каховську ГЕС ще у квітні 2022 року, а восени встановили вибухівку на опорах та шлюзах.

Після цього Володимир Зеленський заявив, що росіяни замінували дамбу й агрегати Каховської гідроелектростанції та планують здійснити теракт під чужим прапором.

На тлі повідомлень про можливу підготовку російського теракту на Каховській гідроелектростанції, українська сторона ще в жовтні 2022 року вимагала направити на об’єкт міжнародну місію спостерігачів.