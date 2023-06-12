Департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міськради оголосив тендер на придбання та монтаж системи відеоспостереження в Манганарівському сквері («Серце міста»), який періодично страждає від вандалізму.

Про це, як пишуть «НикВести», свідчать дані системи публічних закупівель ProZorro.

Витратити на це планують 180 тисяч гривень. Аукціон запланований на 19 червня. Переможець має встановити обладнання до 1 липня поточного року.

У техзавданні мова йде про вісім камер з обладнанням, яке повинне забезпечити інтеграцію системи відеоспостереження та її роботу в загальноміській системі «Безпечне місто».

Нагадаємо, востаннє у квітні цього року невідомі відірвали та скинули велику гранітну кулю.

До цього подібне відбувалося тричі. 23 листопада 2020 року у сквері «Манганарієвський» невідомі пошкодили гранітну кулю. Ще одну кулю скинули у січні 2021 року. У березні 2021 року у сквері також з постаменту впала велика гранітна куля.