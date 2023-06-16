Уряд виділив Херсонській та Миколаївській обласним військовим адміністраціям 564 мільйонів 875 тисяч гривень для допомоги постраждалому населенню внаслідок підриву РФ Каховської ГЕС.
Про це повідомили у Мінреінтеграції.
Кожній постраждалій від підтоплення особі буде надано одноразову грошову допомогу у розмірі 5 тисяч гривень.
Виплати організовуватимуть Херсонська та Миколаївська ОВА.
Крім того, за спільною домовленістю з нашими партнерами всім постраждалим буде виплачена додаткова фінансова допомога від Міжнародної організації з міграції ООН. Вона складатиме 6600 гривень на особу.
Раніше повідомлялося, що волонтери People’s Project терміново збирають кошти на допомогу постраждалим від затоплення хителям Херсонщини.
Нагадаємо, що Міністерство закордонних справ Данії в четвер оголосило про надання Україні негайної гуманітарної допомоги постраждалим унаслідок підриву Росією Каховської гідроелектростанції.
Уряд виділив Херсонській та Миколаївській обласним військовим адміністраціям 564 мільйонів 875 тисяч гривень для допомоги постраждалому населенню внаслідок підриву РФ Каховської ГЕС.
Про це повідомили у Мінреінтеграції.
Кожній постраждалій від підтоплення особі буде надано одноразову грошову допомогу у розмірі 5 тисяч гривень.
Виплати організовуватимуть Херсонська та Миколаївська ОВА.
Крім того, за спільною домовленістю з нашими партнерами всім постраждалим буде виплачена додаткова фінансова допомога від Міжнародної організації з міграції ООН. Вона складатиме 6600 гривень на особу.
Раніше повідомлялося, що волонтери People’s Project терміново збирають кошти на допомогу постраждалим від затоплення хителям Херсонщини.
Нагадаємо, що Міністерство закордонних справ Данії в четвер оголосило про надання Україні негайної гуманітарної допомоги постраждалим унаслідок підриву Росією Каховської гідроелектростанції.