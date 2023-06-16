Уряд виділив Херсонській та Миколаївській обласним військовим адміністраціям 564 мільйонів 875 тисяч гривень для допомоги постраждалому населенню внаслідок підриву РФ Каховської ГЕС.

Про це повідомили у Мінреінтеграції.

Кожній постраждалій від підтоплення особі буде надано одноразову грошову допомогу у розмірі 5 тисяч гривень.

Виплати організовуватимуть Херсонська та Миколаївська ОВА.

Крім того, за спільною домовленістю з нашими партнерами всім постраждалим буде виплачена додаткова фінансова допомога від Міжнародної організації з міграції ООН. Вона складатиме 6600 гривень на особу.

Раніше повідомлялося, що волонтери People’s Project терміново збирають кошти на допомогу постраждалим від затоплення хителям Херсонщини.

Нагадаємо, що Міністерство закордонних справ Данії в четвер оголосило про надання Україні негайної гуманітарної допомоги постраждалим унаслідок підриву Росією Каховської гідроелектростанції.