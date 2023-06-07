Волонтери People’s Project терміново збирають кошти на допомогу постраждалим від затоплення хителям Херсонщини.
Кошти збирають на питну воду, ковдри, паливо та інші необхідні речі, повідомили волонтери.
— Наші сусіди зараз потерпають від жахливої катастрофи. Села затоплені, дороги та мости зруйновані, люди знаходяться на деревах і дахах будинків, чекаючи на допомогую, – йдеться у повідомленні.
Ціль збору 150 тисяч гривень. Наразі вже вдалося зібрати вже 80 тисяч гривень.
Допомогти волонтерам врятувати якомога більше людей можна скинувши донат за посиланням або ж:
Раніше повідомлялося, що у Снігурівській громаді Миколаївщини водою зруйновано ще один міст. До цього голова ВА повідомив, що рівень води в річці Інгулець в районі Снігурівської громади піднявся на 60 сантиметрів. Внаслідок підвищення рівня води в річці Інгулець в місті Снігурівка підтопило частину свердловин, що призвело до проблем з водопостачанням.
Нагадаємо, в ніч на 6 червня росіяни підірвали греблю Каховської ГЕС. Через підрив на правому березі Херсонської області розпочали евакуацію населення з небезпечних місць. За словами фахівців «Укргідроенерго», Каховська ГЕС не підлягає відновленню після підриву. Внаслідок підриву греблі Каховської гідроелектростанції під загрозою затоплення опинилися до 80 населених пунктів, а півдню України загрожує екологічна катастрофа.
З підконтрольної Україні частини Херсонщини розпочали евакуацію людей до Миколаєва. Данська рада у справах біженців (DRC) реєструє у Миколаєві на фінансову допомогу людей, які евакуюються з Херсонської області.
На правобережній Херсонщині станом на ранок 7 червня внаслідок підриву окупантами Каховської ГЕС затоплено 1852 будинки.
В мерії Миколаєва відзначають, що підрив Каховської гідроелектростанції не загрожує Миколаєву затопленням.
На ранок 7 червня рівень води в акваторії Миколаєва внаслідок підриву Каховської ГЕС загалом піднявся на 58 сантиметрів. Критичною позначкою збільшення рівня води для міста є 105 сантиметрів.
В Миколаївській обласній військовій адміністрації стверджують, що населені пункти в регіоні не будуть підтоплені внаслідок прориву греблі Каховської ГЕС.
Волонтери People’s Project терміново збирають кошти на допомогу постраждалим від затоплення хителям Херсонщини.
Кошти збирають на питну воду, ковдри, паливо та інші необхідні речі, повідомили волонтери.
— Наші сусіди зараз потерпають від жахливої катастрофи. Села затоплені, дороги та мости зруйновані, люди знаходяться на деревах і дахах будинків, чекаючи на допомогую, – йдеться у повідомленні.
Ціль збору 150 тисяч гривень. Наразі вже вдалося зібрати вже 80 тисяч гривень.
Допомогти волонтерам врятувати якомога більше людей можна скинувши донат за посиланням або ж:
Раніше повідомлялося, що у Снігурівській громаді Миколаївщини водою зруйновано ще один міст. До цього голова ВА повідомив, що рівень води в річці Інгулець в районі Снігурівської громади піднявся на 60 сантиметрів. Внаслідок підвищення рівня води в річці Інгулець в місті Снігурівка підтопило частину свердловин, що призвело до проблем з водопостачанням.
Нагадаємо, в ніч на 6 червня росіяни підірвали греблю Каховської ГЕС. Через підрив на правому березі Херсонської області розпочали евакуацію населення з небезпечних місць. За словами фахівців «Укргідроенерго», Каховська ГЕС не підлягає відновленню після підриву. Внаслідок підриву греблі Каховської гідроелектростанції під загрозою затоплення опинилися до 80 населених пунктів, а півдню України загрожує екологічна катастрофа.
З підконтрольної Україні частини Херсонщини розпочали евакуацію людей до Миколаєва. Данська рада у справах біженців (DRC) реєструє у Миколаєві на фінансову допомогу людей, які евакуюються з Херсонської області.
На правобережній Херсонщині станом на ранок 7 червня внаслідок підриву окупантами Каховської ГЕС затоплено 1852 будинки.
В мерії Миколаєва відзначають, що підрив Каховської гідроелектростанції не загрожує Миколаєву затопленням.
На ранок 7 червня рівень води в акваторії Миколаєва внаслідок підриву Каховської ГЕС загалом піднявся на 58 сантиметрів. Критичною позначкою збільшення рівня води для міста є 105 сантиметрів.
В Миколаївській обласній військовій адміністрації стверджують, що населені пункти в регіоні не будуть підтоплені внаслідок прориву греблі Каховської ГЕС.