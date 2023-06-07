Волонтери People’s Project терміново збирають кошти на допомогу постраждалим від затоплення хителям Херсонщини.

Кошти збирають на питну воду, ковдри, паливо та інші необхідні речі, повідомили волонтери.

— Наші сусіди зараз потерпають від жахливої катастрофи. Села затоплені, дороги та мости зруйновані, люди знаходяться на деревах і дахах будинків, чекаючи на допомогую, – йдеться у повідомленні.

Ціль збору 150 тисяч гривень. Наразі вже вдалося зібрати вже 80 тисяч гривень.

Допомогти волонтерам врятувати якомога більше людей можна скинувши донат за посиланням або ж:

на банку https://send.monobank.ua/jar/3SCezV7GoL

за номером картки банки 5375 4112 0617 0446

Раніше повідомлялося, що у Снігурівській громаді Миколаївщини водою зруйновано ще один міст. До цього голова ВА повідомив, що рівень води в річці Інгулець в районі Снігурівської громади піднявся на 60 сантиметрів. Внаслідок підвищення рівня води в річці Інгулець в місті Снігурівка підтопило частину свердловин, що призвело до проблем з водопостачанням.

Нагадаємо, в ніч на 6 червня росіяни підірвали греблю Каховської ГЕС. Через підрив на правому березі Херсонської області розпочали евакуацію населення з небезпечних місць. За словами фахівців «Укргідроенерго», Каховська ГЕС не підлягає відновленню після підриву. Внаслідок підриву греблі Каховської гідроелектростанції під загрозою затоплення опинилися до 80 населених пунктів, а півдню України загрожує екологічна катастрофа.

З підконтрольної Україні частини Херсонщини розпочали евакуацію людей до Миколаєва. Данська рада у справах біженців (DRC) реєструє у Миколаєві на фінансову допомогу людей, які евакуюються з Херсонської області.

На правобережній Херсонщині станом на ранок 7 червня внаслідок підриву окупантами Каховської ГЕС затоплено 1852 будинки.

В мерії Миколаєва відзначають, що підрив Каховської гідроелектростанції не загрожує Миколаєву затопленням.

На ранок 7 червня рівень води в акваторії Миколаєва внаслідок підриву Каховської ГЕС загалом піднявся на 58 сантиметрів. Критичною позначкою збільшення рівня води для міста є 105 сантиметрів.

В Миколаївській обласній військовій адміністрації стверджують, що населені пункти в регіоні не будуть підтоплені внаслідок прориву греблі Каховської ГЕС.