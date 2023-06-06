В Миколаївській обласній військовій адміністрації стверджують, що населені пункти в регіоні не будуть підтоплені внаслідок прориву греблі Каховської ГЕС.

Про це голова ОВА Віталій Кім заявив під час брифінгу с журналістами, пишуть «НикВести».

Раніше Віталій Кім заявив, що Кінбурнська коса, що на Миколаївщині, може тимчасово стати островом через підтоплення. Під час брифінгу він розповів, що для двох селищ на Кінбурнській косі таки є загроза, але підтоплені вони не будуть.

«Найближчі населені пункти, яким це загрожує, це Василівка та Покровка на Кінбурнській косі, але вони не будуть підтоплені. Ми бачимо по рівню. Ні Лупарево, ні будь-який інший населений пункт, що стосується Миколаївської області, не підлягає підтопленню», - сказав голова ОВА.

Очільник обласної військової адміністрації додав, що станом на 10:30 підтоплення було зафіксовано на рівні 6 сантиметрів. Всього очікується 3 хвилі підвищення рівня води.

Пізніше мер Миколаєва Олександр Сєнкевич в своєму телеграм-каналі повідомив, що станом на 12:00 вода піднялась на 18 сантимерів, але загрози немає.

Як повідомлялося, в ніч на 6 червня росіяни підірвали греблю Каховської ГЕС. Через підрив на правому березі Херсонської області розпочали евакуацію населення з небезпечних місць. За словами фахівців «Укргідроенерго», Каховська ГЕС не підлягає відновленню після підриву.

Внаслідок підриву греблі Каховської гідроелектростанції під загрозою затоплення опинилися до 80 населених пунктів, а півдню України загрожує екологічна катастрофа, повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

Підрив може мати негативні наслідки для Запорізької атомної електростанції. Проте наразі ситуація контрольована, запевнили в «Енергоатомі».

В мерії Миколаєва відзначають, що підрив Каховської гідроелектростанції не загрожує Миколаєву затопленням.