Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомляє, що підтоплення Кінбурської коси через підрив Каховської ГЕС не буде.

Про це він написав в своєму телеграм-каналі.

«Теоретично може підтопити дорогу і тимчасово півострів стати островом. Без паніки. Працюємо в тісній співпраці з Херсонськими колегами», - повідомив Віталій Кім.

Нагадаємо, російсько-окупаційні війська у ніч проти 6 червня підірвали греблю Каховської ГЕС. Через це у Херсонській області розпочали евакуацію населення з небезпечних місць.