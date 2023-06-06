Про це він написав в своєму телеграм-каналі.
«Теоретично може підтопити дорогу і тимчасово півострів стати островом. Без паніки. Працюємо в тісній співпраці з Херсонськими колегами», - повідомив Віталій Кім.
Нагадаємо, російсько-окупаційні війська у ніч проти 6 червня підірвали греблю Каховської ГЕС. Через це у Херсонській області розпочали евакуацію населення з небезпечних місць.
Про це він написав в своєму телеграм-каналі.
«Теоретично може підтопити дорогу і тимчасово півострів стати островом. Без паніки. Працюємо в тісній співпраці з Херсонськими колегами», - повідомив Віталій Кім.
Нагадаємо, російсько-окупаційні війська у ніч проти 6 червня підірвали греблю Каховської ГЕС. Через це у Херсонській області розпочали евакуацію населення з небезпечних місць.