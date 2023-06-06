Пошкоджена гребля Каховської ГЕС

Підрив російськими окупантами Каховської ГЕС в ніч на 6 червня може мати негативні наслідки для Запорізької атомної електростанції.

Проте наразі ситуація контрольована, запевнили в «Енергоатомі».

Як повідомлялося, росіяни підірвали греблю Каховської ГЕС. Внаслідок підриву рівень води в Каховському водосховищі стрімко знижується, що є додатковою загрозою для тимчасово окупованої Запорізької атомної електростанції.

Вода з Каховського водосховища необхідна для того, щоб станція отримувала підживлення для конденсаторів турбін і систем безпеки ЗАЕС, пояснюють в «Енергоатомі».

Станом на сьогодні станційний ставок-охолоджувач наповнений: на 8 годину ранку рівень води становить 16,6 метра, і цього достатньо для потреб станції.

«Енергоатом» моніторить ситуацію і слідкує за діями рашистів на ЗАЕС разом з іншими міжнародними організаціями, що присутні на станції, зокрема, МАГАТЕ. Про будь які зміни буде оперативно повідомлено», — додали в «Енергоатомі».

Нагадаємо, через підрив на правому березі Херсонської області розпочали евакуацію населення з небезпечних місць.

Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив, що підтоплення Кінбурської коси через підрив Каховської ГЕС не буде. За його словами, теоретично може підтопити тільки дорогу і півострів тимчасово стане островом.