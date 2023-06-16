Правоохоронці викрили жителя Вознесенщини, який у себе на городі вирощував 256 кущів коноплі.

Про це повідомили у пресслужбі ГУ Національної поліції в Миколаївській області.

Чоловік запевнив правоохоронців, що вирощував наркорослини для власних потреб.

Правоохоронці зазначають, що дбав правопорушник про рослини добре: спорудив для кущів наркозілля особисту теплицю і систему поливу.

— Усе вилучене правоохоронці направили на проведення експертних досліджень, за результатами яких відносно правопорушника будуть прийняті подальші процесуальні рішення, - йдеться в повідомленні.

За незаконне вирощування та подальше зберігання наркотичної речовини чоловіку загрожує до 7 років ув'язнення.

Нагадаємо, раніше у Миколаєві затримали офіцера поліції, який продавав наркотики. За даними слідства, старший лейтенант поліції, з метою збуту придбав у невстановленої особи наркотичні та психотропні речовини – канабіс та амфетамін. Отримавши «товар», він розфасував речовину по пакунках. Надалі він зробив три схованки-закладки на території Миколаєва.

Нещодавно, поліція Миколаєва затримала місцевого жителя з пакетом наркотичних речовин, який розкладав по місту закладки.