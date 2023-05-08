Поліція Миколаєва затримала місцевого жителя з пакетом наркотичних речовин, який розкладав по місту закладки.

Про це повідомляють в пресслужбі патрульної поліції Миколаївської області.

Повідомляється, що до поліції надійшло повідомлення про підозрілого чоловіка, який, ймовірно шукає чи розкладає закладки. Патрульні оперативно розшукали підозрюваного.

За даними правоохоронців, чоловік сам зізнався, що має при собі наркотики.

— Під час спілкування з поліцейськими громадянин повідомив, що у правій кишені його куртки є наркотична речовина рослинного походження, – йдеться в повідомленні.