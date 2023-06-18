Фото для ілюстрації

Вночі 18 червня Сили протиповітряної оборони повітряного командування «Південь» над Миколаївщиною знищили ворожий безпілотник оперативно-тактичного рівня.

Про це повідомили в Миколаївській обласній військовій адміністрації.

Також вчора, 17 червня, о 13:40 росіяни з артилерії били по акваторії Очаківської громади та по відкритій території Очакова. Постраждалих та руйнувань немає.

У Миколаєві, Первомайському, Вознесенському та Баштанському районах день та ніч пройшли відносно спокійно.

Нагадаємо, в п’ятницю, 16 червня, російські окупанти двічі обстріляли територію Очаківської громади. Зокрема, ворог завдавав артилерійських ударів по портовій зоні