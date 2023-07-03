Близько 56% жителів Миколаєва вважають, що економічне становище їхньої родини протягом останніх 12 місяців погіршилося. Водночас, 13%, навпаки, зазначають про поліпшення.

Про це свідчать дані Великого муніципального опитування, проведеного Соціологічною групою «Рейтинг».

20% респондентів у Миколаєві відповіли, що їхнє економічне становище значно погіршилося, ще 36% сказали, що ситуація стала дещо гіршою.

31% опитаних миколаївців ніяких змін не помітив. 11% вважають, що їхнє фінансове становище дещо покращилося і ще 2% відзначають значне поліпшення.

Серед міст, мешканці яких найбільше скаржаться на погіршення економічної ситуації, — Одеса, Запоріжжя та Суми.

Опитування було проведено Соціологічною групою «Рейтинг» на замовлення Центру аналізу та соціологічних досліджень Міжнародного республіканського інституту у 21 обласному центрі України (у Києві та обласних центрах, де безпекова ситуація дозволяла проводити опитування) з 21 квітня по 22 травня 2023 року методом особистого інтерв'ю вдома у респондентів. Всього було опитано 16 тисяч 800 жителів України віком 18 років і старше. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 95% для кожного показника не перевищує +/-3,5 відсоткових пунктів. Середній коефіцієнт досяжності респондентів – 56%.

Нагадаємо, згіднго з опитуванням, миколаївці схвалюють діяльність голови ОВА Віталія Кіма. Рівень позитивного ставлення до адміністрації найвищий серед міст України. Ставлення до мера Олександра Сєнкевича серед опитаних розділилося майже порівну.