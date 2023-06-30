Миколаївці схвалюють діяльність голови ОВА Віталія Кіма. Рівень позитивного ставлення до адміністрації найвищий серед міст України. Ставлення до мера Олександра Сєнкевича серед опитаних розділилося майже порівну.

Про це свідчить результати досліджень Міжнародного республіканського інституту (IRI).

Предметом дослідження була оцінка думок містян, — від їх загальних настроїв до сприйняття дій місцевої влади та ставлення до відбудови.

У Миколаєві 34% опитаних цілком схвалюють діяльність ОВА, 39% - швидше схвалюють. Не схвалюють діяльність 8% опитаних. Серед українських міст найгірша ситуація у Чернігові та Чернівцях. Там всього 7 та 9 відсотків містян довіряють ОВА.

Як виявилось рівень довіри миколаївців до міського голови Олександра Сєнкевича практично розділилася. 46 відсоток містян схвалюють роботу мера, а 40 - не схвалюють. Загалом діяльність мерії схвально оцінило 41 відсоток.

Також за результати дослідження 92% опитаних миколаївців горді за своє місто.

Опитування було проведено Соціологічною групою «Рейтинг» на замовлення Центру аналізу та соціологічних досліджень Міжнародного республіканського інституту у 21 обласному центрі України (у Києві та обласних центрах, де безпекова ситуація дозволяла проводити опитування) з 21 квітня по 22 травня 2023 року методом особистого інтерв'ю вдома у респондентів. Всього було опитано n= 16 800 жителів України віком 18 років і старше.

Нагадаємо, що Збройним силам України довіряють 95,8 % українців, у топ-5 довіри також перебувають волонтери й добровольці, нацгвардійці й рятувальники, президент – на шостому місці в рейтингу.