У мікрорайоні Миколаєва Тернівка біля гаражного кооперативу невідомі влаштували звалище сміття. Грузові автомобілі привозять туди ґрунт, будівельне сміття і навіть гори зрізаного асфальту.

У Facebook-групі «Contact Center при Миколаївській міській раді» Вадим Чеканов поскаржився на керівництво адміністрації Центрального району, яке не реагує на численні звернення щодо несанкціонованого сміттєзвалища у Тернівці по вулиці Дачна, 3.

Чоловік зазначив, що сміття продовжують звозити. Нещодавно там з’явилася гора зрізаного шару асфальтного покриття. Вадим Чеканов припустив, що її туди привезли підрядники, які ремонтують дороги неподалік.

— Я вже збився з рахунку і не знаю вкотре пишу сюди з приводу несанкціонованого сміттєзвалища в Тернівці, по вул. Дачна, 3. Чи може Адміністрація Центрального району неправильно зрозуміла посил мого попереднього посту і навпаки почала довозити сміття, а не вивозити його? Коли вже будуть дії, а не обіцянки? Там з’явилися нові купи асфальту і я здогадуюсь звідки вони, з сусідньої вулиці, на якій адміністрація кладе новий асфальт. І побутове сміття там теж зʼявляється, — написав місцевий мешканець.

Варто зазначити, що на попередню скаргу Вадима Чеканова стосовно цього ж звалища, Служба Оперативного Реагування повідомила, що у квітні там виявили купу ґрунту, яку адміністрація Центрального району мала вивезти до кінця місяця.

Нагадаємо, що жителька Миколаєва поскаржилась на неприбране сміття та нескошену суху траву у Центральному районі міста.