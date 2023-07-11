В Миколаєві за останні два місяці містяни спалили 17 нових пластикових контейнерів для збору побутового сміття.

Про це повідомив Миколаївський міський голова Олександр Сєнкевич.

В розплавлених контейнерах комунальні служби знаходять вугілля з мангалів чи кальянів, недопалки та суху траву чи опале листя.

— Миколаївці, що відбувається? Це ваше майно. І це про чистоту біля ваших будинків. Дуже прошу не викидати у контейнери вугілля з мангалів чи кальянів (так, саме це виявляють наші працівники на місцях таких випадків), недопалки та суху траву чи опале листя, – написв мер.

Миколаївців, які стали свідком умисного пошкодження контейнерів для збору ТПВ, просять телефонувати до поліції або КП «Миколаївкомунтранс» за номером телефону: (0512) 58 69 60. Підприємство, у свою чергу, щоразу звертається до поліції з відповідною заявою.

Раніше повідомлялося, що на початку року департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міськради уклав договір з підприємством «НВП «Укрресурс» на купівлю тисячі сміттєвих контейнерів. Вартість кожного становить 7 тисяч 284 гривні, загальна сума становить 7,2 мільйона гривень.

У квітні в Корабельному районі Миколаєва комунальники частково замінили старі оцинковані контейнери для сміття на нові пластикові.