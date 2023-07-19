Україна розглядає можливість транспортування продовольства у рамках «зернової ініціативи» через територіальні води Румунії та Болгарії.

Про це заявив посол України в Туреччині Василь Боднар в ефірі телемарафону.

Зазначимо, що своїм виходом із «зернової угоди» Росія відкликала гарантії безпеки судноплавства. З огляду на це, окупанти можуть вдаватися до обстрілів портової інфраструктури.

Боднар сказав, що, можливо, росіяни не будуть вдаватися до виконання усіх погроз, про які вони кажуть. Проте загроза залишається, і це впливає на шипінгові компанії, страхування тощо.

Водночас посол розповів, що Україна створила відповідний фонд гарантування цих ризиків, однак є певні умови.

— Ми так само маємо можливості залучати кораблі і компанії. З нашої точки зору, це можна реалізувати навіть не використовуючи цей маршрут, який вже був погоджений, а через територіальні води Румунії та Болгарії. Це також можливий варіант, щоб мінімізувати ризики, – сказав він.

При цьому Боднар підкреслив, що має бути відповідальність міжнародної спільноти. Це необхідно для того, аби з одного боку допомогти Україні реалізувати такий сценарій, а з іншого — тиснути на Росію для того, щоб упередити її можливі атаки.

Зазначимо, що Росія офіційно відмовилася продовжити дію «зернової угоди», термін якої закінчився 17 липня. Про це повідомив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков. Він заявив, що Росія негайно повернеться до угоди, якщо її вимоги будуть виконані.

Раніше повідомлялося, що Росія повністю зупинила реєстрацію нового флоту з 26 червня, що свідчить про наміри зірвати поставки продовольства на світові ринки.

Станом на 30 червня Туреччина не змогла евакуювати шість своїх суден, які заблоковані в портах Миколаївського регіону.

Також повідомлялося, що майже 100% миколаївських портів готові приєднатися до «зернової угоди». Портовики Миколаївщини готові долучитися до експорту українського зерна.