Депутатам Первомайської міської ради запропоновано перейменувати 31 вулицю та провулок.

Проект рішення винесено на найближще засідання сесії.

Відділу містобудування та архітектури виконавчого комітету міської ради доручено звернутись з цим рішенням до Державного підприємства «Національні інформаційні системи» для внесення нових назв до Державного реєстру словника іменованих об’єктів.

Раніше повідом лялося, що Миколаївщині рекомендують переглянути назви міст Первомайськ, Южноукраїнськ та 57 сіл через невідповідність стандартам державної мови. Таке рішення прийняла Національна комісія зі стандартів державної мови на своєму засіданні 22 червня.

Нагадаємо, що у місті Первомайськ Миколаївської області мають намір перейменувати міський парк культури та відпочинку «Дружба народів» на «Центральний».