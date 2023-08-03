Організація ПРООН за фінансування Данії та в рамках програми ООН передала на потреби миколаївських рятувальників 23 генератори різної потужності.

Про це йдеться в повідомленні ГУ ДСНС у Миколаївській області.

2 серпня до Миколаєва з візитом прибув керівник програми ООН із відновлення та розбудови миру Нільс Крістенсен. Він зустрівся з першим заступником начальника Головного управління ДСНС України у Миколаївській області Андрієм Криворучком та іншими рятувальниками.

«Це мій другий офіційний візит до миколаївських рятувальників. Радий засвідчити, що надана допомога використовується за призначенням та дійсно є необхідною для вас. Впевнений, що ці генератори також стануть у пригоді та їх використання допомагатиме у подоланні наслідків надзвичайних ситуацій та подій», — зазначив Нільс Крістенсен.

Нагадаємо, у квітні цього року миколаївським рятувальникам передали дві машини для механізованого розмінування від Фонда Говарда Баффета.

Раніше працівники Державної служби надзвичайних ситуацій України отримають тисячі одиниць амуніції від канадської діаспори. Таку допомогу отримали підрозділи ДСНС Миколаївської, Сумської, Кіровоградської та Черкаської областей.

Взимку миколаївські рятувальники отримали 32-метровий колінчатий підйомник та ще два автомобілі на потреби Миколаєва від німецького міста Аугсбург.