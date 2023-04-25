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Миколаївським рятувальникам передали дві машини для механізованого розмінування від Фонда Говарда Баффета.
Про це повідомляють в ГУ ДСНС України в Миколаївській області.
Зазначається, що нова техніка підвищить ефективність роботи миколаївських піротехніків.
— Нова техніка дасть змогу підсилити спроможність нашим саперам швидше очистити територію Миколаївщини. Адже обсяги робіт, якою нас забезпечив ворог на довгі роки, потребує не лише досвіду, а й використання сучасних технічних рішень. Надані машини механізованого розмінування за короткий проміжок часу вже довели свою ефективність у роботі. Це значно пришвидшує процеси розмінування, а головне - убезпечує життя наших фахівців, – наголосив голова ДСНС Сергій Крук.
Він також зазначив, що перші дві такі машини віднедавна допомагають луганським піротехнікам на Херсонщині та вже довели свою ефективність.
Нагадаємо, на півдні саперам вдалося розмінувати 170 га сільськогосподарських угідь, з них 110 га на Миколаївщині.
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Миколаївським рятувальникам передали дві машини для механізованого розмінування від Фонда Говарда Баффета.
Про це повідомляють в ГУ ДСНС України в Миколаївській області.
Зазначається, що нова техніка підвищить ефективність роботи миколаївських піротехніків.
— Нова техніка дасть змогу підсилити спроможність нашим саперам швидше очистити територію Миколаївщини. Адже обсяги робіт, якою нас забезпечив ворог на довгі роки, потребує не лише досвіду, а й використання сучасних технічних рішень. Надані машини механізованого розмінування за короткий проміжок часу вже довели свою ефективність у роботі. Це значно пришвидшує процеси розмінування, а головне - убезпечує життя наших фахівців, – наголосив голова ДСНС Сергій Крук.
Він також зазначив, що перші дві такі машини віднедавна допомагають луганським піротехнікам на Херсонщині та вже довели свою ефективність.
Нагадаємо, на півдні саперам вдалося розмінувати 170 га сільськогосподарських угідь, з них 110 га на Миколаївщині.