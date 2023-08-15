14-річний Сашко з Новогригорівки на Миколаївщині, який став героєм кліпу «Crushed» Imagine Dragons, підняв прапор України на концерті гурту у Варшаві.
Про це повідомили UNITED24.
Зазначається, що до цього хлопець ніколи в житті не був за кордоном, але вже встиг побачити війну та руйнування і втратив дім через російський обстріл.
«Однак саме у Новогригорівці Сашко зустрів режисера-постановника Тая Арнольда. Тай зняв історію хлопця, і зрештою саме вона лягла в основу кліпу Crushed», — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, у кліпі «Crushed» протягом всього відеоряду шанувальникам гурту показували кадри зі зруйнованого села Новогригорівка та знайомили з головним героєм. Кліп був знятий, щоб підтримати напрям «Відбудова України».
У ролику показали будинок Сашка та його вбитих сусідів, а також розповіли, як школяр ховався в бомбосховищі. Дитина, яка пережила пекло, ніби провела глядачам екскурсію по зруйнованій школі, бібліотеці та вулицям, де з землі стирчать ракети.
Через місяць після релізу кліпу у Новогригорівці завдяки донору UNITED24, мережі «Аврора», почали відбудувати будинок Сашка.
Також повідомлялося, що кліп «Crushed» номінували на MTV Music Video Awards в категорії «Відео задля добра».
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14-річний Сашко з Новогригорівки на Миколаївщині, який став героєм кліпу «Crushed» Imagine Dragons, підняв прапор України на концерті гурту у Варшаві.
Про це повідомили UNITED24.
Зазначається, що до цього хлопець ніколи в житті не був за кордоном, але вже встиг побачити війну та руйнування і втратив дім через російський обстріл.
«Однак саме у Новогригорівці Сашко зустрів режисера-постановника Тая Арнольда. Тай зняв історію хлопця, і зрештою саме вона лягла в основу кліпу Crushed», — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, у кліпі «Crushed» протягом всього відеоряду шанувальникам гурту показували кадри зі зруйнованого села Новогригорівка та знайомили з головним героєм. Кліп був знятий, щоб підтримати напрям «Відбудова України».
У ролику показали будинок Сашка та його вбитих сусідів, а також розповіли, як школяр ховався в бомбосховищі. Дитина, яка пережила пекло, ніби провела глядачам екскурсію по зруйнованій школі, бібліотеці та вулицям, де з землі стирчать ракети.
Через місяць після релізу кліпу у Новогригорівці завдяки донору UNITED24, мережі «Аврора», почали відбудувати будинок Сашка.
Також повідомлялося, що кліп «Crushed» номінували на MTV Music Video Awards в категорії «Відео задля добра».