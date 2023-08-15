Фото: Eugene Zhyvchik

14-річний Сашко з Новогригорівки на Миколаївщині, який став героєм кліпу «Crushed» Imagine Dragons, підняв прапор України на концерті гурту у Варшаві.

Про це повідомили UNITED24.

Зазначається, що до цього хлопець ніколи в житті не був за кордоном, але вже встиг побачити війну та руйнування і втратив дім через російський обстріл.

«Однак саме у Новогригорівці Сашко зустрів режисера-постановника Тая Арнольда. Тай зняв історію хлопця, і зрештою саме вона лягла в основу кліпу Crushed», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у кліпі «Crushed» протягом всього відеоряду шанувальникам гурту показували кадри зі зруйнованого села Новогригорівка та знайомили з головним героєм. Кліп був знятий, щоб підтримати напрям «Відбудова України».

У ролику показали будинок Сашка та його вбитих сусідів, а також розповіли, як школяр ховався в бомбосховищі. Дитина, яка пережила пекло, ніби провела глядачам екскурсію по зруйнованій школі, бібліотеці та вулицям, де з землі стирчать ракети.

Через місяць після релізу кліпу у Новогригорівці завдяки донору UNITED24, мережі «Аврора», почали відбудувати будинок Сашка.

Також повідомлялося, що кліп «Crushed» номінували на MTV Music Video Awards в категорії «Відео задля добра».