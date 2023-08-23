Майже 60% українців спілкуються виключно українською, однак лишаються 9% громадян, що використовують виключно російську.

Про це свідчать дані опитування соціологічної групи «Рейтинг», яке проводили 16-20 серпня цього року.

За даними опитування 59% респондентів у побуті використовують українську, ще 31% українців — українську та російську. Лише 9% учасників опитування назвали російську основною мовою в побуті.

Водночас 82% опитаних вважають українську рідною мовою, 16% — російську.

Зазначається, що від березня минулого року помітно зменшується використання російської мови у побуті.

Для порівняння, у липні 2012 року українську мову в побуті використовували лише 41% українців, а російську — 37%.

Як відомо, українці, які були вимушені поїхати за кордон через воєнну агресію Росії, частіше використовують обидві мови для спілкування або говорять російською. Проте понад 70% відсотків з них вважають українську мову рідної.

Респонденти отримали запрошення пройти опитування через месенджери та соціальні мережі. Загалом участь взяли 6050 людей, з них 700 ВПО та 750 біженці з України.

Нагадаємо, що в центрі Миколаєва жінка почала ображати перехожу за те, що вона спілкувалась українською мовою.