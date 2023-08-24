Задля уникнення корупції у морській галузі та запустили нові послуги для моряків на порталі «‎Дія»‎.

Про це повідомив віцепрем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій - міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

«Морякам більше не треба платити хабарі, відвідувати держоргани та збирати папірці. Кілька кліків у «Дії» — і ви підтвердили або підвищили кваліфікацію чи подали скаргу на відмову в отриманні кваліфікаційних документів, де б не були», — зазначив Михайло Федоров.

За його словами, це абсолютно нова філософія у взаємодії моряків й Адміністрації судноплавства та важливий антикорупційний крок.

Нагадаємо, понад 10 тисяч українських пар подали заяву про державну реєстрацію шлюбу через портал «Дія».